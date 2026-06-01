A. Kubilius ragina Aljanso nares imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities

„Raginu jus imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities. Mūsų sąjungininkai amerikiečiai prašo mūsų europiečių prisiimti pagrindinę atsakomybę už mūsų pačių kolektyvinę konvenciją gynybą (…). Europai taip pat reikia nacionalinių parlamentų atsakymų, kaip mes kursime NATO po šaltojo karo, kaip ketiname stiprinti europinį NATO ramstį“, – Seime vykstančioje NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) plenarinėje sesijoje pirmadienį kalbėjo A. Kubilius.
„Rusija vis dar gamina daugiau nei Europos Sąjunga (ES). Tai yra pavojinga, kelia pagundą Putinui. Europos nacionaliniai parlamentai turi klausti mūsų vyriausybių: „Kodėl mūsų pramonė nesiplečia?“ Nepaisant to, kad didinamos išlaidos šiai sričiai. Nuo 2022 m. Ukraina 50 kartų padidino gynybos gamybos apimtis iki 50 mlrd. eurų (…). O mes neturime bendros gynybos rinkos Europoje, neturime konkurencijos, inovacijos ir pramonės plėtros (…).
Turime suprasti, taip pat ir nacionaliniuose parlamentuose, kad kova už bendrą gynybos rinką ES taip pat yra kova už galimybę turėti šiuolaikines gynybos doktrinas nacionaliniu lygmeniu“, – akcentavo eurokomisaras.
Susiję straipsniai
Pasak A. Kubiliaus, taip pat itin svarbu užtikrinti dar didesnę paramą Ukrainai ir taip spausti Rusiją sėstis prie derybų stalo. Be to, jis akcentavo būtinybę integruoti Ukrainos karines pajėgas į Europos gynybos struktūrą.
„Ar galime padidinti paramą, kad Ukraina galėtų dar labiau dominuoti ir kad Putinas būtų priverstas sėsti prie derybų stalo dėl teisingos taikos? Tai kainuos daugiau, nei mes duodame dabar, bet to nepadarę galiausiai sumokėsime dar daugiau“, – dėstė EK narys.
„Ukraina turi geriausias karines pajėgas Europoje ir pasaulyje (…). Būtų nesuvokiama, jeigu mes Europoje nesuprastume, kad gyvybiškai svarbus mūsų interesas integruoti geriausius europines ar net pasaulines Ukrainos karines pajėgas į mūsų Europos gynybos struktūrą“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, Seime pirmadienį prasidėjo NATO PA plenarinė sesija. Su delegacija Lietuvoje taip pat lankosi ir Ukrainos premjerė Julia Svyrydenko, bus surengtas abiejų šalių Vyriausybių bendras posėdis.
Informuojama, kad sesijoje dalyvauja beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių, tarptautinių organizacijų.
NATO PA pavasario sesija vyksta nuo praėjusio penktadienio, dėmesys sesijoje skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, sesijos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją.