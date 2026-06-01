G. Nausėda su Ukrainos premjere aptarė dvišalius santykius ir saugumo situaciją regione

Šalies vadovas G. Nausėda akcentavo, jog Lietuva ir toliau nuosekliai rems Kyjivą visose srityse – nuo karinės ir gynybos pramonės iki atstatymo, energetinio atsparumo, švietimo ir institucijų stiprinimo.
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuva Ukrainai skiria ilgalaikę karinę paramą, siekiančią ne mažiau nei 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) per metus, taip pat tęsia paramą energetikos sektoriui, reabilitacijos ir reintegracijos programoms bei Ukrainos vaikų grąžinimo iniciatyvoms.
Kalbėdamas apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, prezidentas pabrėžė siekį Lietuvoje kuo greičiau pradėti Ukrainos dronų ir antidronų gamybą, taip pat akcentavo poreikį sklandžiai įgyvendinti neseniai pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą gynybos pramonės srityje. Tai, pasak G. Nausėdos, yra Lietuvos prioritetas, kuriam bus skiriama daug dėmesio.
Susiję straipsniai
Aptariant saugumo situaciją regione, prezidentas taip pat pabrėžė augančias hibridines ir karines grėsmes, įskaitant incidentus Baltijos regione, ragino Ukrainą glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis dėl bendrų saugumo grėsmių regione.
Susitikime taip pat aptartas Ukrainos kelias į Europos Sąjungą (ES). Prezidentas pabrėžė Lietuvos paramą Ukrainos narystei ES iki 2030 metų, be tarpinių alternatyvų, ir ragino spartinti reformas bei teisėkūros procesus.
Kaip skelbta, pirmadienį į Lietuvą oficialaus vizito atvyko Ukrainos Vyriausybės vadovės delegacija, kuri dalyvavo bendrame abiejų šalių ministrų kabinetų posėdyje, lankėsi Seime, susitiko su prezidentu G. Nausėda.
Gitanas NausėdaUkrainaparama Ukrainai
Rodyti daugiau žymių