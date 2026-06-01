Teismo prašoma iš Lazdijų, Rokiškio ir Marijampolės ir Panevėžio tarybos narių išieškoti 38 tūkst. eurų

Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Edmundo Razvicko beveik 12 tūkst. eurų.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau nei 10 tūkst. eurų vien už kuro įsigijimą.
Kadencijos laikotarpiu E. Razvickas teikė įvairius čekius, susijusius su automobilio remontu, priežiūra, draudimu ir degalais. Tyrimo metu nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė 11 skirtingų mokėjimo kortelių, o kompensacijai teikė kvitus už benzino ir dyzelino įsigijimą, nors jo naudojamas automobilis buvo varomas tik dyzelinu.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus su civiliniu ieškiniu dėl galimai nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš buvusios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Daivos Barkauskienės daugiau nei 12 tūkst. eurų šios savivaldybės naudai.
Anot prokuratūrs, nustatyta, kad politikei už kurą buvo kompensuoti daugiau nei 12 tūkst. 400 eurų. Atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją politikė pateikė 314 mokėjimo kvitų, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto jai buvo kompensuotos išlaidos už daugiau nei 13 tūkst. 600 litrų degalų.
Politikė už degalus atsiskaitė 17 skirtingų mokėjimo kortelių bei grynaisiais pinigais. Buvo fiksuoti atvejai, kai degalai įsigyti už Lazdijų rajono savivaldybės ribų. Nustatyta, kad karantino laikotarpiu D. Barkauskienė patyrė beveik 2 tūkst. eurų išlaidas, kurių didžioji dalis sudarė išlaidos degalams.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus, prašydamas iš Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Dambrausko išieškoti daugiau nei 13 tūkst. eurų.
Per praėjusią kadenciją S. Dambrauskui buvo kompensuoti 13 tūkst. 285 eurai kaip išlaidos už kurą ir kitas transporto išlaidas. Tyrimo metu prokuroras nustatė, kad politikui beveik visa ši suma kompensuota nepagrįstai. Už karantino metu įsigytus degalus jam buvo išmokėta beveik 1 tūkst. 900 eurų.
Taip pat kreiptasi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus dėl nepagrįsto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario Arūno Balčiūno praturtėjimo.
A. Balčiūnui 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu buvo iš viso kompensuota 2 tūkst. 640 eurų už transporto išlaidas. Tyrimo metu nustatyta, kad minėtam politikui iš šitos sumos nepagrįstai išmokėta beveik 640 eurų kompensacija už kitų savivaldybių teritorijose bei karantino laikotarpiais įsigytus degalus, taip pat nustatyti keli atvejai, kai politikas pateikė kompensavimui kuro, už kurį atsiskaityta ne jam priklausančiomis banko kortelėmis, čekius.
Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų VIGS prokurorai apylinkių teismams, gegužės 29 dienos duomenimis, yra pateikę 191 civilinį ieškinį bendrai daugiau nei 2 mln. 098 tūkst. eurų sumai.
Į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 1 mln. 924 tūkst. eurų.
Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 35 savivaldybių biudžetus.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
