Žmogaus teisių ekspertas inicijavo peticiją dėl migrantų integracijos stiprinimo

Iniciatyvos autorius teigia, kad užsieniečių integraciją užtikrintų ne papildomi reikalavimai, o prieinamos švietimo ir socialinės priemonės. Peticijoje siūloma užtikrinti nemokamus ir lankstaus grafiko lietuvių kalbos kursus, įpareigoti darbdavius sudaryti galimybes darbuotojams mokytis kalbos darbo metu. Taip pat siūloma stiprinti apsaugą nuo darbuotojų išnaudojimo, plėsti socialinių ir teisinių paslaugų prieinamumą užsienio kalbomis bei investuoti į bendruomenines atvykusiųjų integracijos programas.
Anot M. Norbuto, ši iniciatyva pristatoma kaip alternatyva sostinės mero Valdo Benkunsko siūlymui leidimų gyventi pratęsimą susieti su lietuvių kalbos mokėjimu.
„Lietuvių kalba labai svarbi, tačiau žmonės jos mokosi daug sėkmingiau tada, kai jaučiasi saugūs, turi stabilias darbo sąlygas ir nėra paliekami socialinėje atskirtyje. Integracija neveikia per grasinimus ar baudimo logiką“, – pranešime cituojamas M. Norbutas.
Jis taip pat pažymėjo, kad dalis politikų sąmoningai kuria įspūdį, jog integracijos problemos kyla vien dėl migrantų sąmoningo nenoro integruotis.
„Tai politiškai patogu, bet neturi daug bendro su realybe. Žmonės dirba po 10–12 valandų per dieną, susiduria su išnaudojimu, siekdami sutaupyti gyvena susispaudę grupėmis, neturi galimybės lankyti kalbos kursų, o valstybė metų metus nesukūrė veikiančios integracijos sistemos“, – teigė jis.
Peticiją palaiko ir Lietuvos žaliųjų partija. „Žaliųjų“ pirmininkė Ieva Budraitė teigia, kad Lietuvai reikia ne emocijomis grįstos baimės politikos, o ilgalaikių sprendimų.
„Vilniaus meras V. Benkunskas jau faktiškai pradėjo savo rinkimų kampaniją migrantų ir musulmonų bendruomenių sąskaita. Vietoje sprendimų visuomenei siūlomi emociniai priešai, o sudėtingos socialinės problemos redukuojamos iki baimės politikos“, – sakė I. Budraitė.
Peticija išsiųsta ministrei pirmininkei, Seimo nariams, Vidaus reikalų ministerijai ir savivaldybėms. Išreikšti palaikymą inciatyvai galima ją pasirašant internetu.
Kaip skelbta, gegužės pradžioje sostinės Katedros aikštėje buvo pradėta pirmoji Vilniaus miesto mero V. Benkunsko inicijuota parašų rinkimo akcija, kuria, kaip teigta, siekiama paskatinti Lietuvos imigracijos politiką stiprinančius sprendimus.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto tarybai priėmus užsienio kilmės gyventojų integracijos vykdymo veiksmų planą, sostinė pradeda įgyvendinti jame numatytas priemones. Nurodoma, kad lietuvių kalbos mokymasis yra prioritetinė plano dalis ir būtina sąlyga sėkmingam gyvenimui mieste. Tam ir kitai pagalbai užsieniečiams ketinama skirti 4,3 mln. eurų.
Sostinėje gyvena 76 tūkst. užsieniečių, t. y. kas dešimtas gyventojas yra ne Lietuvos pilietis. Kaip rodo užsieniečių relokacijos ir integracijos centro „International House Vilnius“ ir kitų atliktos apklausos, maždaug trečdalis užsienio kilmės sostinės gyventojų visai nemoka lietuvių kalbos.
