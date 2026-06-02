Tarnybinės etikos sargai: A. Visockas supainiojo interesus nustatydamas atlygį savivaldybės įmonės direktoriui

2026 m. birželio 2 d. 13:08
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino, kad Šiaulių miesto meras Artūras Visockas supainiojo viešuosius ir privačius interesus priėmęs sprendimą nustatyti atlygį savivaldybei priklausančios bendrovės „Šiaulių šviesa“ direktoriui Tomui Petreikiui.
„Įvertinusi aplinkybes, komisija konstatavo, kad A. Visockas pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų įstatymą“, – antradienį žurnalistams nurodė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
Remiantis komisijos atlikto tyrimo duomenimis, A. Visocko tarpusavio ryšiai su savivaldybei priklausančios bendrovės vadovu T. Petreikiu turėjo būti deklaruojami. VTEK nurodė, kad to nepadaręs Šiaulių miesto meras irgi pažeidė įstatymą.
„Komisijos vertinimu, toks ryšys tarp asmenų kelia interesų konfliktą ir A. Visockas turėjo deklaruoti šias aplinkybes, o esant situacijai, kada reikia priimti sprendimą, nusišalinti“, – nurodė V. Aleksejūnė.
Šiaulių miesto mero veiklą VTEK ėmėsi tirti šių metų kovo pabaigoje.
Tuomet komisija nurodė, kad potvarkį dėl T. Petreikio pareiginės algos, kintamosios dalies ir premijos skyrimo meras A. Visockas pasirašė praėjusių metų gegužę. Taip jis galėjo pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, ar priimdamas sprendimą dėl T. Petreikio atlygio meras neturėjo privataus intereso, bei išnagrinėti, ar mero privačių interesų deklaracija buvo pildoma laiku ir tinkamai.
Pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje
ELTA primena, kad šiuo metu A. Visockas figūruoja baudžiamojoje byloje, kurioje jam pareikšti įtarimai dėl poveikio liudytojui – minėtajam T. Petreikiui, ėjusiam „Šiaulių šviesos“ direktoriaus pareigas.
Tyrimo duomenimis, meras galimai siekė, kad šios įmonės vadovas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrėjams nepasakotų tiesos, o duotų melagingus, su juo suderintus parodymus ir nuslėptų reikšmingą informaciją.
Kaip skelbta, baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, joje kaltinimai pareikšti A. Visockui ir dar dviem asmenims.
STT ir prokuratūros tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui T. Petreikiui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos (ES) fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.
