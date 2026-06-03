Seimo komitetas linkęs pritarti siūlymui įpareigoti VRK sukurti elektroninius piliečių parašų rinkimo lapus

Jei Seimas pritartų parlamentaro Igno Vėgėlės iniciatyvai, VRK ne vėliau kaip per 5 dienas ne tik turėtų išduoti rinkimų dalyviams popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus, bet ir VRK informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės jų formos, kai parašai renkami elektroniniu būdu.
Pasak Seimo komiteto posėdyje dalyvavusios VRK pirmininkės Linos Petronienės, įteisinus tai, „kiltų daugiau iššūkių, kaip užtikrinti duomenų saugumą“.
I. Vėgėlės pastebėjimais, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausio 14 d., išaiškinęs Referendumo konstitucinio įstatymo nuostatas konstatavo, kad VRK pareiga išduoti parašų rinkimo lapus reiškia ir pareigą VRK informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos parašų rinkimo lapo. Atsižvelgiant į tai, I. Vėgėlės nuomone, būtinas analogiškas reguliavimas ir Rinkimų kodekse.
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„Tai yra labai techninis pakeitimas – į Rinkimų kodeksą įrašyti tai, ką nusprendė teismas. Tai yra leisti renkamus parašus matyti ne tik popieriniame variante, bet ir realiu laiku matyti elektroninių parašų rinkimą“, – sakė I. Vėgėlė.
Kalbėdamas apie duomenų saugumą, jis teigė, kad VRK pati turėtų sudėlioti, kokie duomenis turėtų būti rodomi.
Seimo narys Vitalijus Šeršniovas pastebėjo, kad jis yra pirmas šalyje kandidatas į Seimą, kuris rinko parašus vien tik elektroniniu būdu.
„Šiais laikais tai yra patogiau ir šiuolaikiškiau“, – mano V. Šeršniovas.
Priėmus Rinkimų kodekso pataisas, būtų sudaryta galimybė politinėms partijoms, politiniams komitetams, kandidatams ir jų atstovams matyti ir valdyti elektroninių parašų rinkimo eigą.
Pagal dabartinį reguliavimą, rinkimų dalyviams išduodami tik popieriniai parašų rinkimo lapai, tačiau ne elektroniniai.
ELTA primena, kad šių metų balandžio 16 d. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo.
Už tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas po pateikimo balsavo 56 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 17 parlamentarų susilaikė. Projektas atiduotas svarstyti Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams.
Rinkimų kodeksas yra įrašytas į konstitucinių įstatymų sąrašą, todėl jo keitimo procedūra yra sudėtingesnė. Jis gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 85 visų Seimo narių balsų dauguma.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)parašaiRinkimai
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