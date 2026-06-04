„Čekiukų“ bylos: Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai sulaukė įtarimų, buvęs Trakų politikas – nuosprendžio

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, L. Janušonis, 2019–2022 m. eidamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu, L. Janušonis Tauragės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 15 tūkst. 777 eurų turtinę žalą, ketvirtadienį pranešė STT.
R. Matemaitis, 2021–2022 m. eidamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie avansu gautų lėšų, skirtų tarybos nario veiklai, panaudojimą kuro išlaidoms.
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Šiais veiksmais R. Matemaitis Tauragės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 875 eurų žalą.
Nuteistas buvęs Trakų rajono savivaldybės tarybos narys T. Tučkovskis
Tuo metu Vilniaus regiono apylinkės teismas išnagrinėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir pripažino buvusį Trakų rajono savivaldybės tarybos narį Tadeušą Tučkovskį kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Jam skirta galutinė 7 tūkst. eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams.
Bylos duomenimis, T. Tučkovskis, 2019–2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas transporto ir mobiliojo ryšio išlaidas. Tokiu būdu, T. Tučkovski Trakų rajono savivaldybės administracijai padarė 6 tūkst. 467 eurų turtinę žalą.
T. Tučkovskis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas.
Baudžiamasis įsakymas buvo priimtas gegužės 6 dieną. Jis jau yra įsiteisėjęs.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)SkaidrinamAndrius Tapinas
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