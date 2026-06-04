Pernai atlikti trys žvalgybos kontrolieriaus patikrinimai: koncentruotasi į žmogaus teisių ir laisvių apsaugą

„2025 m. didelę dalį laiko skyrėme žvalgybos institucijų patikrinimams. Iš viso atlikti trys patikrinimai – vienas planinis, vienas kontrolinis ir vienas neplaninis“, – ketvirtadienį Seime pristatydamas Žvalgybos kontrolierių įstaigos 2025 m. veiklos ataskaitą kalbėjo N. Statkus.
„Pirmasis – žvalgybos veiksmų sankcionavimo teisėtumo vertinimas už 2022–2024 m. Tai – viena jautriausių sričių, nes čia tiesiogiai susiduria valstybės saugumo poreikiai ir žmogaus teisės. Vertinome, ar pagrįstai kreipiamasi į teismus, ar prašymai yra teisėti, proporcingi, ar nepažeidžia žmogaus teisių. Taip pat analizavome asmens duomenų tvarkymą.
Šis patikrinimas Antrajame operatyvinių tarnybų departamente (AOTD) jau baigtas. Svarbiausia išvada – atliktų patikrinimų metu asmenų teisių ir laisvių pažeidimų nenustatyta. Valstybės saugumo departamento (VSD) patikrinimas tęsiamas dėl didesnio veiklos masto ir sudėtingumo. Jo terminas pratęstas iki šių metų pabaigos“, – pažymėjo jis.
Susiję straipsniai
Po R. Žemaitaičio pareiškimų apie planuojamą karinį perversmą – policijos veiksmai, sureagavo ir politikai
I. Ruginienė atsakė, ar žada prisiimti atsakomybę dėl Registrų centro skandalo: „Tai būtų geriausia dovana mūsų priešams“
Kaip nurodoma ataskaitoje, antruoju atveju tikrinta, kaip žvalgybos institucijos įgyvendino 2024 m. atlikto patikrinimo dėl žvalgybos institucijų vidaus kontrolės organizavimo, pateiktas rekomendacijas. O trečiojo tyrimo metu analizuota AOTD vidaus saugumo užtikrinimo atitiktis įstatymų ir kitų teisės aktų bei žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimams.
„Antrasis patikrinimas – rekomendacijos dėl žvalgybos institucijų vidaus kontrolės įgyvendinimo vertinimas. Čia rezultatas aiškus ir teigiamas – tiek AOTD, tiek VSD visas mūsų rekomendacijas įgyvendino pilnai“, – Seimo posėdžio metu kalbėjo žvalgybos kontrolierius.
„Trečias patikrinimas – AOTD vidaus saugumo vertinimas. Čia vertinome organizacijos vidinius procesus, kaip užtikrinamas operacinis saugumas, kaip apsaugoma informacija, infrastruktūra, personalas, įskaitant psichologinio smurto ir mobingo prevenciją. Šis patikrinimas tęsiamas ir bus baigtas šiais metais“, – aiškino jis.
Planuojama atlikti dar du patikrinimus
Pasak N. Statkaus, šiemet be dviejų jau anksčiau pradėtų patikrinimų planuojama atlikti ir dar du naujus.
„Be dviejų tęstinių patikrinimų šiais metais planuojame atlikti du naujus. Vienas bus skirtas surinktos žvalgybos informacijos naudojimui institucijose“, – parlamento posėdžių salėje ketvirtadienį kalbėjo įstaigos vadovas.
„Kitas patikrinimas yra kontrolinis, vertinantis rekomendacijų įgyvendinimą dėl žvalgybos informacijos teikimo nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms“, – aiškino jis.
Per metus gauta 15 skundų
Pasak N. Statkaus, praėjusiais metais įstaiga gavo šiek tiek daugiau nei įprasta – 15 – skundų dėl galimo žvalgybos institucijų, pareigūnų piktnaudžiavimo arba kitų galimai neteisėtų veiksmų. Ankstesniais metais įstaigoje tokio pobūdžio skundų gauta 10, 2023 m. – 11.
„Per praėjusius metus gauta 15 skundų. Visi jie išnagrinėti. Keturių skundų pagrindu atlikti tyrimai, du nutraukti, nes vienas atsidūrė teisme, kitą pareiškėjas atsiėmė. Du atmesti kaip nepagrįsti“, – kalbėjo kontrolierius.
Kaip nurodoma ataskaitoje, iš visų gautų skundų du neatitiko skundams keliamų reikalavimų, penki neatitiko žvalgybos kontrolieriaus kompetencijos – trys iš jų buvo susiję su kriminaline žvalgyba.
„Nuolatinė ir nepriklausoma priežiūra leidžia laiku pastebėti rizikas ir užtikrinti, kad aukšti teisėtumo standartai būtų išlaikomi ateityje“, – pažymėjo N. Statkus.
Reikia papildomų asignavimų darbo užmokesčiui
Pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą žvalgybos kontrolierius taip pat pažymėjo, jog siekiant užtikrinti nepriklausomą ir veiksmingą žvalgybos teisėtumo priežiūrą, reikalingas didesnis institucijai skiriamas finansavimas.
„Nors finansavimas padidintas, tačiau didžioji jo dalis skirta būtent techninėms reikmėms, todėl realių galimybių stiprinti žmogiškuosius išteklius neatsiranda. Dėl to reikia papildomų asignavimų darbo užmokesčiui, kas leistų užpildyti dvi jau įsteigtas, tačiau šiuo metu neužimtas pareigybes“, – kalbėjo N. Statkus.
„Tai būtina, siekiant užtikrinti nepriklausomą ir veiksmingą žvalgybos teisėtumo priežiūrą, stiprinant mūsų įstaigos ekspertinius pajėgumus bei tinkamai įgyvendinant Lietuvai tenkančius tarptautinius įsipareigojimus“, – pažymėjo jis.
Nurodoma, jog pernai įstaigai iš viso skirta 540 tūkst. eurų asignavimų. Panaudota – 470,2 tūkst. eurų. Darbo užmokesčiui skirta 435 tūkst. eurų, panaudota – 367,3 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad 2021 m. gruodį Seimas nutarė įkurti Žvalgybos kontrolieriaus institutą.
Žvalgybos kontrolierius N. Statkus prisiekė Seime 2022 metų balandžio pradžioje.
Žvalgybos kontrolierius atlieka nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimus žmogaus teisių pažeidimus, tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, nagrinėja žvalgybos pareigūnų skundus, teikia rekomendacijas žvalgybos institucijoms, aptikęs galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą.