Teismas: P. Gražulio pažadas rinkėjams skirti dalį europarlamentaro atlyginimo prieštarauja Rinkimų kodeksui

Teismas birželio 1 d. iš esmės paliko galioti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2024 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, kuriuo buvo konstatuotas draudimo papirkti rinkėjus pažeidimas.
Bylos duomenimis, rinkimų į EP kampanijos metu P. Gražulis kandidatų debatuose Vilniaus rotušėje, savo „Facebook“ paskyroje ir laikraštyje „Plungė“ publikuotoje politinėje reklamoje žadėjo dalį būsimo EP nario atlyginimo skirti rinkėjams. VRK atlikusi tyrimą padarė išvadą, kad tokie pažadai galėjo paveikti rinkėjų apsisprendimą ir pažeidė Rinkimų įstatyme nustatytą draudimą papirkti rinkėjus.
Kaip teigiama Regionų administracinio teismo pranešime, nagrinėjant bylą, teismas akcentavo, kad Rinkimų kodeksas draudžia ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, bet ir žadėti po rinkimų atsilyginti rinkėjams, jei tokiu būdu siekiama paveikti jų valią balsuoti už konkretų kandidatą.
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Tiesa, teismas iš dalies sutiko su P. Gražulio argumentais dėl klaidingos VRK sprendimo formuluotės, kad politikas žadėjo atsilyginti po rinkimų pervesdamas 50 proc. savo EP nario atlyginimo tik rinkėjams, kurie už jį balsuos.
„Teismas konstatavo, kad pareiškėjas savo pasisakymuose ar politinėje reklamoje nėra minėjęs, jog skirs paramą tik tiems, kas už jį balsavo, todėl ši aplinkybė šalintina iš sprendimo kaip neatsispindinti objektyviosios tikrovės, tačiau tai nepakeičia pareiškėjo veikos kvalifikavimo ir nepaneigia fakto, kad buvo pažeisti Rinkimų kodekso 101 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas papirkti rinkėjus“, – teigiama teismo pranešime spaudai.
Teismas padarė išvadą, kad VRK pagrįstai konstatavo rinkėjų papirkinėjimo draudimo pažeidimą, o kandidato rinkimų kampanijos metu išsakyti pažadai prieštaravo rinkimų teisiniam reguliavimui.
Petras GražulisTeismasVyriausioji rinkimų komisija (VRK)
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