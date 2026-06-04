Žiniasklaida: Pinskai namuose laiko 400 tūkst. eurų grynaisiais

Viešai prieinamoje Ž. Pinskuvienės turto deklaracijos duomenų išraše nurodyta, kad 2024 metais merė turėjo daugiau nei 152 tūkst. eurų, o J. Pinskus buvo deklaravęs 326 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, didžioji dalis Pinskų santaupų laikomi grynaisiais. Širvintų merė laiko 134 tūkst. eurų grynaisiais, o banke – 18 tūkst. eurų. Tuo metu jos sutuoktinis J. Pinskus grynaisiais laiko 266 tūkst. eurų, o likusi suma – 60 tūkst. eurų – laikoma banke.
Nors susisiekti su Ž. Pinskuviene portalui nepavyko, komentaru dėl grynųjų laikymo pasidalino J. Pinskus, teigdamas, kad šios lėšos gautos dar prieš jo politinę veiklą.
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„Buvo bankų krizė, paskui Covid-19 pandemija. Šiuos pinigus po truputį naudoju sodybos statybai. Tai tikrai pinigai, neuždirbti politinės veiklos metu ar kažkaip suchimičinti. Visi pinigai buvo uždirbti, legalizuoti, įteisinti, patikrinti. Pažiūrėkite, kiek politikų, šiaip žmonių, deklaravę grynuosius pinigus ir juos laiko namuose. Čia nematau jokių pažeidimų“, – „Delfi“ nurodė J. Pinskus.
ELTA primena, kad gegužės pabaigoje tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“, „Redakcijos“, LRT Tyrimų skyriaus, „15min“ ir „Delfi“ atliktas tyrimas atskleidė, jog dešimties politikų, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grynaisiais laiko daugiau kaip 2 mln. eurų. Paaiškėjo, kad kai kurių grynaisiais laikomos sumos siekia kelis šimtus tūkstančių eurų.
Daugiau kaip pusė iš šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija „Nemuno aušra“. Jos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grynaisiais laiko beveik 670 tūkst. eurų.
VMI viršininkės pavaduotojas Martynas Endrijatis tąkart pažymėjo, kad didelės sumos grynaisiais gali rodyti tam tikras rizikas.
Širvintų rajonasmerėŽivilė Pinskuvienė
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