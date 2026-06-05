G. Nausėda gavo atsakymą į D. Trumpui siųstą laišką: JAV lyderis dėkoja Lietuvai

„Savo atsakomajame laiške JAV vadovas dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje. Tokį sprendimą šių metų gegužės 11 dieną priėmė prezidento vadovaujama Valstybės gynimo taryba (VGT)“, – teigiama Prezidentūros pranešime.
„JAV prezidentas D. Trumpas savo laiške pabrėžia esantis dėkingas už paramą JAV bei sutarimą dėl Jūrų laisvės koridoriaus sukūrimo. JAV vadovas akcentuoja, jog Hormuzo sąsiauris turi būti visiškai atvertas, taip atkuriant laivybos laisvę“, – nurodo Prezidentūra.
Pasak D. Trumpo, Lietuvos pasiūlymas skirti karių šiai iniciatyvai jam reiškia labai daug. Laiške taip pat teigiama, jog Lietuva visada buvo patikima JAV draugė ir partnerė, o pasirengimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę Amerikos kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp šių dviejų valstybių, kuris išliko daugiau nei šimtmetį.
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JAV vadovas pabrėžė besitikintis netrukus susitikti su Lietuvos prezidentu bei išreiškė ketinimą kartu sukurti stipresnę, saugesnę ir labiau klestinčią ateitį abiejų tautų žmonėms.
Kaip skelbta, sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormuzo sąsiauryje VGT priėmė gegužę.
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Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva, atsižvelgdama į JAV poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karine infrastruktūra.
Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių Valstijų pasiūlymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje, prezidentas Gitanas Nausėda informavo balandžio pabaigoje.
Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormuzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp JAV ir Irano.
ELTA primena, kad karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo Europos valstybes dėl neva nepakankamo jų įsitraukimo padedant Jungtinėms Valstijoms konflikte su Iranu.
Gitanas NausėdaDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
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