A. Veryga įvertino socdemų sprendimą atsisveikinti su „aušriečiais“: laikas pokyčiams dar protingas

„Mes sprendimą bet kokiu atveju gerbiame. Kai prasidės konsultacijos šnekėsimės, kas čia daugiau keistųsi. Bet manau, kad gerai yra laiko prasme, kad tas sprendimas yra dabar. Aš, kaip esu ne sykį sakęs, kad jau jeigu jį ir daryti, tai jį reikia daryti anksčiau, nes Vyriausybė ir darbą turi padaryti, ir pirmininkavimas artėja. Tai toks dar protingas laikas, jeigu kažką keisti. Tai taip ir vertiname“, – Eltai šeštadienį teigė A. Veryga.
Pasak A. Verygos, kol kas anksti prognozuoti, kaip atrodytų koalicijos veikla, jei prie jos prisijungtų Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Jis taip pat vylėsi, kad valdančiosios daugumos darbas be „aušriečių“ bus ramesnis.
„Labai sunku pasakyti, todėl kad ką aš pasakyčiau, bus viso labo spekuliacija. Kol nesusibūrė nauja valdanti dauguma, kol nepradėjo dirbti, tol čia mes galime tik paspėliot. Galime spėti, kad bus gal ramiau, gal konstruktyviau kažkiek, bet kaip bus, tai pamatysime
M. Sinkevičius – apie sprendimą dėl „Nemuno aušros“ ir Vyriausybės pokyčius: kol kas jai dėkoju už darbą
„Aš norėčiau tikėtis, kad gal mažiau bus istorijų, kurios nutraukia dėmesį nuo kažkokių pagrindinių darbų. Būtų gerai, kad mažiau tokių dalykų būtų, tai gal taip ir bus. (…) Tai tikėkimės, kad bus geriau. O kaip iš tikrųjų bus, tai pamatysime tik tada, kai pradės dirbt ta nauja valdanti dauguma“, – sakė jis.
Apsisprendė tęsti koalicijos darbą be „Nemuno aušros“
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Kaip skelbta, LSDP taryba šeštadienį nusprendė keisti koalicijos sudėtį ir naująją valdančiąją daugumą sudaryti be „Nemuno aušros“. Taip pat posėdžio metu priimtas sprendimas dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo pradėti konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Pažymima, kad ir toliau nuspręsta išlaikyti koaliciją su Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
LSDP tarybos patvirtintame nutarime teigiama, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad koalicija su „Nemuno aušra“ nebeatitinka stabilaus valstybės valdymo standarto.
Dokumente taip pat pažymima, kad valdančioji koalicija turi būti grindžiama ne tik balsų dauguma Seime, bet ir politiniu pasitikėjimu, atsakomybe, pagarba valstybei bei gebėjimu užtikrinti sklandų Vyriausybės ir Seimo darbą. Teigiama, kad nors LSDP kurį laiką siekė išlaikyti valstybės stabilumą ir sudaryti sąlygas koalicijai su „aušriečiais“ veikti, nuolatinė politinė įtampa, reputacinės rizikos ir pasikartojantys aiškinimaisi vis labiau trukdo darbui Lietuvos žmonėms.
Nutarimo projekte taip pat patvirtinta derybinė grupė konsultacijoms su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo ir Vyriausybės veiklos stabilumo užtikrinimo. Į derybinę grupę nuspręsta deleguoti: Mindaugą Sinkevičių, Robertą Duchnevičių, Ingą Ruginienę, Orintą Leiputę ir Rasą Budbergytę, Jurą Taminską.
Derybinę grupę nuspręsta įpareigoti ne vėliau kaip per dvi savaites nuo jos sudarymo dienos informuoti Lietuvos socialdemokratų partijos tarybą apie derybų eigą ir rezultatus.
M. Sinkevičius sakė norintis apčiuopiamų rezultatų sulaukti ateinančios savaitės pabaigoje.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad jo vedama politinė jėga į valdančiąją daugumą nesiveržia, tačiau yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už valstybę.
Savo ruožtu šalies prezidentas Gitanas Nausėda sveikino šį socialdemokratų sprendimą ir išreiškė lūkestį, kad Vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas G. Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Aurelijus VerygaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Nemuno aušra
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