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KAM: pasirašyta sutartis dėl karinių visureigių ir sunkvežimių įsigijimo

2026 m. birželio 9 d. 17:06
Gynybos resursų agentūra pasirašė sutartį su „Veho Lietuva“, atstovaujančia „Mercedes-Benz Group AG“ ir „Daimler AG“, dėl įvairios paskirties karinių visureigių („MB G-Class“) ir sunkvežimių („MB Unimog“, „MB Zetros“, „MB Arocs“) įsigijimo Lietuvos kariuomenei, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
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Kaip pranešė ministerija, nauja technika sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins Pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026–2032 metais.
Šios sutarties vertė – apie 1 mlrd. eurų, projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos (ES) SAFE lėšomis.
Nurodoma, kad šis įsigijimas yra viena didžiausių investicijų į Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus. Naujoji technika užtikrins efektyvų karių, ginkluotės ir atsargų judėjimą ir sustiprins nacionalinės divizijos pasirengimą vykdyti užduotis taikos, krizės ir karo metu.
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KAM informuoja, kad gamintojas pasirinktas siekiant užtikrinti suderinamumą su jau dabar naudojamu kariuomenės transporto priemonių parku, sumažinti eksploatavimo, mokymo ir aptarnavimo išlaidas ir užtikrinti efektyvų technikos naudojimą.
Siekdama iki 2030 m. išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir jų pagrindą sudarančią logistikos, transporto ir aprūpinimo sistemą. Logistika yra vienas svarbiausių kariuomenės pajėgumų elementų. Patikimos ir mobilios transporto priemonės užtikrina karių, ginkluotės ir atsargų judėjimą, operacijų tęstinumą ir greitą reagavimą į krizines situacijas.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Robertas Kaunas

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