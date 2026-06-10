V. Rupšys apskundė jam paskelbtą nuosprendį dėl dantų implantavimo kariuomenės lėšomis: prašo išteisinimo

„Vakar po pietų paduotas apeliacinis skundas, prašome panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti išteisinamąjį nuosprendį. Dantis skilęs, bet niekas netyrė priežasties. Žmogus gavo traumą, teismas kaip ir pripažįsta, kad gavo traumą. Antras dalykas: žinojimas, kaltė ir priežastinis ryšys, tai taip pat turėjo būti vertinama“, – trečiadienį Eltai sakė V. Rupšio advokatas Arūnas Petrauskas.
V. Rupšys prašo visiško išteisinimo, jo skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas.
Gegužę su buvusiu kariuomenės vadu buvo nuteistas ir buvęs Karo medicinos tarnybos odontologas Šarūnas Ratkus. Jis buvo nuteistas dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
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Š. Ratkus taip pat parašė apeliacinį skundą.
„Prašoma panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti apkaltinamąjį. Teismas padarė medicininio pobūdžio išvadas, neturėdamas jokių specialių žinių. Į specialistus nesikreipė, nebus pasisakyta dėl gynybos pateiktos konsultacinės išvados, kur buvo pasitelktas teismo medikas“, – Eltai sakė Š. Ratkaus advokatas S. Slapšinskas.
ELTA primena, kad gegužės 21 d. Vilniaus apygardos teismas buvusį Lietuvos kariuomenės vadą V. Rupšį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 20 tūkst. eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
V. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkst. eurų.
Buvęs karo medicinos tarnybos odontologui Š. Ratkui skirta 15 tūkst. eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Š. Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje Vokietijoje patirtą dantų traumą.
Vilniaus apygardos teismas nustatė, jog kariuomenės vadas V. Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio anksčiau susiklosčiusio susirgimo. Anot teismo, kadangi dantų netekimas nesusijęs su tarnyba, nebuvo ir pagrindo jų protezavimo paslaugas apmokėti valstybės lėšomis.
Teismas pripažino, kad savo veiksmais V. Rupšys padarė didelę neturtinę žalą kariuomenei ir valstybei.
„Nors turtinė žala nėra didelė, nesiekė 4 tūkstančių eurų, teismas pripažino, kad padaryta didelė neturinė žala Lietuvos kariuomenei, valstybei, nes abu asmenys užėmė itin aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje. Valdemaras Rupšys buvo vienas iš aukščiausių valstybės pareigūnų. Jie yra atsakingi, kad valstybės lėšos būtų naudojamos skaidriai, teisėtai ir pagrįstai, tačiau, nepaisydami to, tyčia klastojo dokumentus, sukčiavo. Tokiu būdu asmeniniams Rupšio poreikiams tenkinti buvo panaudotos valstybės biudžeto lėšos“, – skelbdama nuosprendį sakė teisėja U. Gailiūnienė.
Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kitam bylos kaltinamajam buvusiam Karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jis taip pat nuteistas.
Jam skirta 15 tūkst. eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Teisėja U.Gailiūnienė abiem skyrė tokias pat bausmes, kokių ir prašė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Stanislavas Barsulis.
Tačiau teisėja atmetė prokuroro vardu Krašto apsaugos ministerijos pareikštą ieškinį abiem nuteistiesiems, nes jis pareikštas netinkamo subjekto vardu. Ji sakė, kad šis ieškinys gali būti reiškiamas ir civiline tvarka.
Baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Š. Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje Vokietijoje patirtą dantų traumą.
Teismas nustatė, kad abu kaltinamieji apie tai žinojo, tačiau siekdami, kad V. Rupšiui apie tai nereiktų mokėti už paslaugas savo asmeninėmis lėšomis, suklastojo dokumentus, juose nurodydami neteisingas aplinkybes, pateikė šiuos dokumentus valstybės tarnautojams, įstaigoms, taip pat nutylėjo esminę informaciją apie tikrąją dantų būklė, dėl ko valstybės tarnautojai pripažino jog, kad įvykis susijęs su tarnyba.
Valstybės kaltintojo Stanislavo Barsulio teigimu, Š. Ratkus sąmoningai suklastojo V. Rupšio ambulatorines kortelės vizito informaciją, jo veiksmais buvo pakirstas pasitikėjimas pareigas einančiais karininkais. V. Rupšys, anot prokuroro, sulaužė kario priesaiką, dėl jo veiksmų buvo diskredituota krašto apsaugos sistemos institucija.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
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