Vyriausybė pritarė gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybės atstovybėje ES steigimui

Numatyta, jog šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl Karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos, geležinkelių, oro bei jūrų transportu ES teritorijoje, o ši pareigybė būtų iki 2027 m. pabaigos.
„Nutarimo projektu siūloma įsteigti (…) gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES 2026 m. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu“, – teigiama Krašto apsaugos ministerijos (KAM) parengto projekto dalykinio vertinimo pažymoje.
„Gynybos patarėjo pavaduotojas būtų atsakingas už Karinio mobilumo ad hoc darbo grupę, kuri atsakinga už derybas dėl Karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos, geležinkelių, oro bei jūrų transportu ES teritorijoje“, – rašoma dokumente.
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Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybei išlaikyti reikės apie 197 tūkst. eurų per metus iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.
Kaip pažymima Vyriausybės nutarimo projekte, tokiu sprendimu siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2027 metais.