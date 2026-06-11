„Kitą savaitę pradėsime Respublikos prezidento G. Nausėdos metiniu pranešimu“, – Seimo Seniūnų sueigos posėdyje pranešė parlamento vadovas Juozas Olekas.
Tai bus septintasis parlamentui ir visuomenei skirtas G. Nausėdos pranešimas.
ELTA primena, kad, vadovaujantis Konstitucija, prezidentas Seime skaito metinius pranešimus, kuriuose aptaria šalies padėtį, svarbiausius Lietuvos vidaus ir užsienio politikos įvykius. Tokius pranešimus šalies vadovai tradiciškai skaito parlamento pavasario sesijos metu.
Gitanas NausėdaSeimasmetinis pranešimas
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