R. Budbergytė: jei būtų nuspręsta keisti K. Budrį, tai reikėtų padaryti iki liepos

„Kaip Europos reikalų komiteto pirmininkė matau būtinumą, kad jei reikės padaryti tokį pakeitimą – jis turėtų būti padarytas kuo anksčiau, iki liepos 1 d.“ – Eltai teigė R. Budbergytė
„Bet sprendimą apie tai turi daryti tie asmenys, kurie yra įgalioti pagal mūsų konstitucinę sąrangą įgalioti formuoti užsienio politiką. Tai yra mūsų prezidentas, premjeras ir ministras užsienio reikalų, bet jis yra Vyriausybės dalis, nėra savarankiškas asmuo. Man yra interesas, kad net jei ateitų naujas žmogus, jis būtų patyręs, diplomatas, žinotų ne tik Europos Sąjungos teisyną, bet daug daugiau“, – pridūrė ji.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Tarp galimų scenarijų įvardyti ir svarstymai į jo vietą skirti prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį.
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R. Budbergytė tikina tokią galimą kandidatūrą vertinanti kaip tinkamą, tačiau K. Budriui priekaištų ji neturinti.
„Deividą vertinu kaip gana tinkamą kandidatą, jis yra patyręs diplomatas, išmano ir užsienio politiką, ir Europos Sąjungos, gynybą, saugumą. Jis visur dirbęs, patyręs, tinkamas žmogus. Bet ar jis geresnis už Kęstutį Budrį – tikrai negaliu žinoti“, – svarstė politikė.
„Kęstutis Budrys šiuo metu buvo aktyvus ir jis dabar turi daugelį ryšių, kurie yra reikalingi. Ir Užsienio reikalų komitetui, ir Europos reikalų komitetui labai gerai sekasi bendradarbiauti su Kęstučiu Budriu. Tikrai nenoriu jo atžvilgiu turėti jokios kritinės minties, nes gerbiu ir vertinu jo darbą“, – pabrėžė R. Budbergytė.
Vis tik, politikė pabrėžė, kad tokių kalbų derybinėje grupėje nebuvo.
Komentuodama tokius svarstymus premjerė Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Tiesa, M. Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Vis tik, LSDP lyderio teigimu, kol kas sprendimo dėl K. Budrio nėra.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Rasa Budbergytė
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