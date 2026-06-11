VK: pernai Rokiškio rajono savivaldybė nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklės

VK teigimu, ši rizika buvo nustatyta jau 2025 m. atlikto išankstinio vertinimo metu.
Savivaldybės duomenimis, didesnį nei leidžiama deficitą lėmė išaugusios investicinio projekto įgyvendinimo išlaidos, kurioms padengti teko papildomai skolintis.
Pagal galiojančius teisės aktus, savivaldybė per dvejus metus turės kompensuoti susidariusį 1,1 mln. eurų nuokrypį. Remiantis 2026 m. biudžeto planu, numatoma jį kompensuoti jau šiais metais.
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Tuo metu visi suplanuoti 2026 m. savivaldybių biudžetai, anot VK, reikalavimus atitinka.
Jos teigimu, identifikavus galimas klaidas savivaldybių pateiktuose dokumentuose, buvo paprašyta peržiūrėti duomenis ir, esant pagrindui, juos patikslinti. Jei būtų remtasi pirminiais nepatikslintais duomenimis, fiskalinės drausmės taisyklių 2025 m. nesilaikančiomis būtų laikomos keturios savivaldybės.
Skelbiama, kad tokiu atveju joms būtų tekę kompensuoti apie 6,4 mln. eurų bendrą nuokrypį. Jei 2026 m. biudžetų planų duomenys nebūtų patikslinti, fiskalinės drausmės reikalavimų neatitiktų dvi savivaldybės.
„Problema dėl netiksliai teikiamų duomenų yra pasikartojanti. Klaidos savivaldybių finansinės atskaitomybės dokumentuose gali paveikti išvadą dėl fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi, todėl savivaldybėms svarbu užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą“, – pranešime cituojama Fiskalinės stebėsenos centro vadovė Jurga Rukšėnaitė.
VK pažymi, kad, nors įstatymas reikalauja vertinti ir savivaldybių 2027–2028 m. planuojamų biudžetų rodiklių atitiktį fiskalinės drausmės taisyklei, šiuo metu pagrįstam vertinimui nepakanka duomenų.
Pranešama, kad 2025 m. nė viena savivaldybė neviršijo įstatyme nustatytų skolos ir garantijų ribų. Ekonomistų vertinimu, visos savivaldybės, sudarydamos 2026 m. biudžetus, laikėsi fiskalinės drausmės taisyklės.
VK teigimu, nuo 2026 m. Lietuvoje įsigaliojo atnaujinti fiskalinės drausmės reikalavimai, kurie suteikia savivaldybėms daugiau galimybių finansuoti investicijas ir lanksčiau planuoti biudžetus.
Tarp svarbiausių pokyčių – vienoda biudžeto balanso taisyklė visoms savivaldybėms, platesnė pajamų bazė vertinant skolos ir garantijų ribas bei naujos lankstumo sąlygos projektams, finansuojamiems nacionalinio plėtros banko pinigais.
Valstybės kontrolėRokiškio rajonasRokiškio rajono savivaldybė
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