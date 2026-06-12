A. Bubnys viliasi, kad naująjį kandidatą į LGGRTC vadovus pavyks rasti kuo greičiau

„Centro interesas šiuo metu yra kuo sklandesnis ir greitesnis vadovo atrankos proceso organizavimas ir užbaigimas. Nes ilgalaikių projektų, tarptautinių įsipareigojimų ir strateginių sprendimų įgyvendinimui institucijai svarbus aiškus ir stabilus vadovavimo mandatas“, – atsakyme Eltai raštu cituojamas A. Bubnys.
LGGRTC patikino, kad dalis D. Kabelkės išsikeltų tikslų atitiko jau įstaigos vykdomas veiklas ir kryptis. Institucija taip pat pabrėžė, kad Seime dėl šios kandidatūros išsiskyrusios nuomonės ir kylantys klausimai yra natūralus reiškinys.
„Dr. D. Kabelkės programoje buvo numatyta nemažai iniciatyvų, susijusių su istorinės atminties aktualinimu, institucijos veiklos matomumu ir bendradarbiavimo stiprinimu. Dalis šių tikslų sutampa su jau vykdomomis centro veiklomis ir kryptimis. Tačiau esminiu uždaviniu išlieka fundamentalūs ir taikomieji totalitarinių režimų tyrimai“, – nurodė LGGRTC.
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„Centro veikla plati: ji apima mokslinius tyrimus, muziejininkystę, memorializaciją, švietimą, tarptautinius projektus, desovietizacijos ir kitus administracinius sprendimus bei valstybės institucijoms teikiamą ekspertinę pagalbą. Tai platus ir specifinių kompetencijų reikalaujantis veiklos laukas. Todėl natūralu, kad svarstant kandidatūras kyla įvairių klausimų ir vyksta diskusijos dėl tinkamiausio vadovo pasirinkimo“, – akcentuojama įstaigos atsakyme.
Kartu centro administracija patikino, kad tai, jog D. Kabelkė nebuvo patvirtinta LGGRTC vadove, įstaigos veiklai tai įtakos neturės.
„Institucija yra stabili, turi profesionalius darbuotojus ir aiškiai apibrėžtas funkcijas, todėl jokių veiklos sutrikimų neprognozuojama. Žinoma, kiekvienai institucijai yra svarbu turėti nuolatinį vadovą ir aiškią strateginę kryptį ilgesniam laikotarpiui. Todėl tikimasi, kad vadovo atrankos procesas bus tęsiamas ir sprendimai priimti be nepagrįsto delsimo“, – nurodė LGGRTC.
„Kol bus paskirtas naujas vadovas, centro darbų tęstinumą užtikrins laikinasis vadovas dr. A. Bubnys“, – akcentuojama pranešime.
Jame priduriama, kad visos įstatymu pavestos funkcijos – moksliniai tyrimai, partizanų palaikų paieškos ir identifikavimo darbai, muziejų veikla, leidyba, tarptautiniai projektai ir kitos programos – bus vykdoma įprasta tvarka.
Atmetė tarybos atrinktą kandidatūrą
Kaip skelbta, Seimas šią savaitę slaptu balsavimu nusprendė atmesti D. Kabelkės teiktą kandidatūrą į LGGRTC generalinės direktorės pareigas.
Jos kandidatūrai taip pat nepritarė Seimo Žmogaus teisių komitetas bei parlamento Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija (LKVIAK).
Seimui D. Kabelkės kandidatūrą pristatęs parlamento vadovas Juozas Olekas teigė, jog kandidatė turi aiškią LGGRTC veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti.
Vis tik dalis šiai kandidatūrai prieštaraujančių Seimo narių mano, jog D. Kabelkei, einančiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjos pareigas, stinga kompetencijos istorinės atminties srityje bei patirties nagrinėjant archyvinius dokumentus.
ELTA primena, kad iš viso atrankoje į centro vadovo pareigas dalyvavo trys kandidatai – D. Kabelkė, dabartinis įstaigos vadovas A. Bubnys ir LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė.
Įstatymas numato, kad kandidatus į centro generalinius direktorius atrenka ir Seimo pirmininkui teikia LGGRTC taryba, savo išvadoje motyvuotai pagrįsdama teikiamų kandidatų tinkamumą pareigoms.
Centro direktorių 5 metų kadencijai į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Seimas parlamento pirmininko teikimu.