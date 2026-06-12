A. Kubilius tikisi permainų naujoje Vyriausybėje: bet kokie pasidavimai radikalumui nėra naudingi

„Spėlioti, kaip atrodys Vyriausybė, dar turbūt per anksti. Bet kuriuo atveju, mano įsitikinimu, ko Lietuvai reikia ir ką, tikiuosi, koaliciją formuojantys turės omenyje, yra tai, kad iš tikrųjų ne tik dėl artėjančio pirmininkavimo, kuris yra svarbus savaime, bet ir bendrai dėl Lietuvos trajektorijos bei ilgalaikės ateities mums visada reikia tokios Vyriausybės, kuri būtų pajėgi visapusiškai dirbti europietišku lygmeniu, neužsidaryti provincijos kampelyje“, – „Verslo žinių“ tinklalaidei sakė A. Kubilius.
„Tokios permainos būtų reikalingos, to galbūt trūko iki šiol. Visada ir stipri centro dešinė, ir stipri centro kairė yra tikrai svarbu Lietuvai. Nes bet kokie pasidavimai radikalumui – ar kairėje, ar dešinėje, ypač mums, gyvenant tokiame grėsmių šešėlyje, nėra naudingi“, – pridūrė jis.
Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
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Šią savaitę jau įvyko du derybų raundai. Trečiadienį Vilniuje vyko dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o ketvirtadienį Seime derėtis dėl koalicijos susirinko LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai.
Anot LSDP lyderio Mindaugo Sinkevičiaus, derybų metu sutarta, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ galėtų koordinuoti tris ministerijas, o „valstiečių“ frakcija išsaugotų turimas kvotas Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijose.
Tiesa, kol kas nedetalizuojama, kurios ministerijos atiteks demokratams „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Andrius KubiliusNemuno aušraLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
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