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VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžtas 1 neteisėtas migrantas

2026 m. birželio 14 d. 10:13
Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžtas 1 neteisėtas migrantas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba šeštadienį į savo šalį neįleido 205 migrantų o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą – penktadienį – tokių asmenų pranešė nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 776.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
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