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LK: Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione tarnybą pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių

2026 m. birželio 15 d. 13:11
Pirmadienį devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą (PPKT) Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė (LK), visi tarnybą pradėję jaunuoliai apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba, patekę į karo prievolininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka.
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Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdiene karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiama ekipuote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarke ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą.
Tarnyba vyks pagal LK patvirtintas rengimo programas. Pirmuosius tris mėnesius kariai dalyvaus baziniame kario kurse, kurio metu įgis pagrindinių karinių žinių ir praktinių įgūdžių. Rengimo metu jie mokysis taktikos pagrindų, ginklų valdymo, topografijos, pirmosios medicinos pagalbos, ryšių procedūrų bei kitų kariui būtinų disciplinų.
Sėkmingai baigę bazinį parengimą, kariai bus paskirti į konkrečias pareigas bataliono padaliniuose. Ten jie toliau gilins profesines žinias, tobulins praktinius gebėjimus ir mokysis vykdyti užduotis tiek individualiai, tiek veikdami komandoje.
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Pasak LK, per devynių mėnesių tarnybos laikotarpį jaunuoliai ne tik įgis karinio pasirengimo pagrindus, bet ir ugdys discipliną, atsakomybę, lyderystės savybes, iniciatyvumą bei gebėjimą dirbti kolektyve.
Baigę tarnybą kariai galės pasirinkti tęsti tarnybą profesinėje karo tarnyboje, studijuoti Lietuvos karo akademijoje ar tapti aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariais. Aktyviojo rezervo kariai reguliariai dalyvauja mokymuose ir pratybose, palaiko bei tobulina karinius įgūdžius ir yra pasirengę prisidėti prie Lietuvos gynybos užduočių vykdymo.
Lietuvos kariuomenėRobertas Kaunas

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