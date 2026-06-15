Meno kūrėjų asociacija atšaukė J. Staselį iš vadovo pareigų

Už tokį sprendimą balsavo 16 konferencijos dalyvių, balsavusiųjų prieš nebuvo, o susilaikė 3 dalyviai.
Tai Eltai patvirtino konferencijos sekretorė, Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkė Vilma Samulionytė.
Ji taip pat informavo, kad 2 konferencijos dalyviai balsavime nedalyvavo, tarp jų – ir J. Staselis.
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Liepos 15 d. turėtų įvykti dar viena LMKA neeilinė konferencija, per kurią bus išrinktas naujasis asociacijos prezidentas.
Kaip skelbė ELTA, balandžio pabaigoje vykusios konferencijos metu LMKA išreiškė nepasitikėjimą organizacijos prezidentu J. Staseliu.
Pats J. Staselis Eltai anksčiau teigė šioje situacijoje įžvelgiantis galimą politinę įtaką. Jis taip pat nurodė, kad neketina darsyk kandidatuoti į LMKA vadovus.
ELTA primena, kad pernai gruodį visuomeninio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė paskelbė sulaukusi J. Staselio laiško. Jame Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) Turinio komiteto pirmininkas teiravosi apie protesto „Šalin rankas“ pranešimus ir tylos minutes visuomeninio transliuotojo eteryje.
Reaguojant į tai, LMKA narės Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga pranešė nepritariančios tokiai J. Staselio pozicijai. Tuo metu Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga bei Lietuvos fotomenininkų sąjunga ragino jį atsistatydinti iš LMKA vadovo pareigų. Be to, Lietuvos literatūros vertėjų bei Lietuvos fotomenininkų sąjungos sakė suspenduosiančios savo narystes asociacijoje iki kol nesikeis jos prezidentas.
Po šios situacijos buvo ketinama rengti neeilinę konferenciją, tačiau galiausiai ji neįvyko.
LMKA vienija 12 savarankiškų kūrybinių organizacijų.