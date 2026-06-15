SAM: gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad priedangos būtų nuolat parengtos naudojimui

„Sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidinto saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojui jos būtų atrakinamos (jei yra rakinamos) nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką“, – teigiama pranešime.
Pažymima, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, kad kilus ekstremaliajai situacijai, krizei ar kitam pavojui, pacientai ir gydymo įstaigų darbuotojai galėtų greitai ir saugiai pasiekti saugias patalpas.
„Sveikatos priežiūros įstaigos turi būti pasirengusios veikti bet kokiomis aplinkybėmis. Priedangos ir padidinto saugumo patalpos nėra formalumas – jos gali tapti kritiškai svarbios užtikrinant pacientų ir personalo saugumą. Todėl svarbu, kad šios patalpos būtų lengvai pasiekiamos, tinkamai prižiūrimos, o darbuotojai aiškiai žinotų, kaip jomis naudotis“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė.
Susiję straipsniai
Įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, tačiau juo siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose.
Pagal įsakymą, gydymo įstaigos privalės užtikrinti, kad priedangose ir padidinto saugumo patalpose nebūtų laikomi nereikalingi daiktai, patekimo keliai į jas būtų laisvi ir saugūs, o darbuotojai būtų informuoti apie šių patalpų vietą ir naudojimo tvarką. Esant poreikiui, darbuotojams turi būti organizuojami papildomi patekimo į priedangas mokymai.
Tikimasi, kad šie veiksmai sustiprins sveikatos sistemos atsparumą krizėms ir padės užtikrinti sklandų gydymo įstaigų darbą net ir sudėtingomis aplinkybėmis.