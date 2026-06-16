Lietuvos dienaAktualijos

ŽŪM vadovas A. Palionis apie jį pakeisti galintį K. Mažeiką: jis sukaupęs nemažai kompetencijos

2026 m. birželio 16 d. 12:55
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo portfelį perėmus Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, savo darbus poste artimiausiu metu užbaigsiantis ministras Andrius Palionis mano, kad pagrindinis kandidatas perimti jo vaidmenį – Kęstutis Mažeika – turi reikalingą kompetenciją.
Daugiau nuotraukų (4)
„Aš manau, kad kompetencijos prasme, jis turi sukaupęs tikrai jos nemažai“, – antradienį Seime žurnalistams sakė A. Palionis.
„Mes Kaimo reikalų komitete (su K. Mažeika – ELTA) labai dažnai kalbame. (Apie darbų perdavimą pasikalbėti – ELTA) dar neteko. Pasisveikinome, bet apie darbus dar nešnekėjome“, – teigė dabartinis žemės ūkio ministras.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Susiję straipsniai
A. Palionis sako, kad ŽŪM atsiras dar du viceministrai, vienas jų paaiškės antradienį

A. Palionis sako, kad ŽŪM atsiras dar du viceministrai, vienas jų paaiškės antradienį

„Aušriečių“ deleguoti ministrai ruošiasi baigti darbus Vyriausybėje: yra pradžia, yra ir pabaiga

„Aušriečių“ deleguoti ministrai ruošiasi baigti darbus Vyriausybėje: yra pradžia, yra ir pabaiga

Buvę ministrai atskleidė pribloškiančių detalių apie ir S. Skvernelį įsukusį VAT skandalą

Buvę ministrai atskleidė pribloškiančių detalių apie ir S. Skvernelį įsukusį VAT skandalą (2)

Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Pagrindiniais kandidatais šioms ministerijoms vadovauti atitinkamai laikomi demokratai K. Mažeika, Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Šią savaitę planuojama pasirašyti koalicinę sutartį.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)Kęstutis MažeikaAndrius Palionis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.