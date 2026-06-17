Buvęs krašto apsaugos viceministras T. Godliauskas pradėjo vadovauti asociacijai „Visuotinė gynyba“

„Tai buvo vienas iš mano apsisprendimo elementų prisijungti prie „Visuotinės gynybos“ asociacijos, kuri tuo metu dar tik formavosi, su tikslu darbuotis tame pačiame darbalaukyje, kur darbavausi iki šiol, tik ne per valstybės institucijų perspektyvą, bet per piliečių, organizacijų, kurios yra visuotinės gynybos dalis“, – trečiadienį LRT radijui teigė T. Godliauskas.
Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ teigimu, ji dėmesį skirs visuomenės ir organizacijų įtraukimui į visuotinę gynybą, jų atsakomybių ir praktinio pasirengimo stiprinimui, visuomenės atsparumo bei socialinės sanglaudos didinimui. Taip pat bus skiriamas dėmesys pažangiausių Suomijos, Ukrainos, Izraelio ir kitų valstybių praktikų pritaikymui Lietuvos poreikiams. Priduriama, kad šios kryptys bus testuojamos pilotinėse iniciatyvose ir, pasiteisinus, diegiamos plačiau.
Greta asociacijos įsteigimo parengta ir studija, kuriomis remiantis iki šių metų pabaigos kartu su tarptautiniais gynybos ekspertais bus kuriamas ir testuojamas Lietuvai pritaikytas visuotinės gynybos modelis, paremtas Suomijos, Izraelio, Ukrainos, Švedijos ir kitų valstybių praktikomis.
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Studiją parengė „New Generation Warfare Center“, o jos išvadas vertino buvę aukščiausių Suomijos, Izraelio, Korėjos Respublikos, NATO ir JAV gynybos struktūrų vadovai.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje iš krašto apsaugos viceministro pareigų pasitraukė T. Godliauskas. Jis teigė, kad iš darbo išeina savo iniciatyva.
T. Godliauskas krašto apsaugos viceministru tapo 2024 metais, kai prisijungė prie tuometės ministrės Dovilės Šakalienės komandos. Jai pasitraukus iš pareigų ir krašto apsaugos ministro postą užėmus Robertui Kaunui, T. Godliauskas tęsė darbą.
Prieš tai jis dirbo prezidento Gitano Nausėdos patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
T. Godliauskas KAM buvo atsakingas už priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją, rengimą pilietiniam pasipriešinimui, atsparumą hibridinėms grėsmėms, krizių valdymą ir civilinę saugą, kibernetinį saugumą, Šaulių sąjungą, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Tomas Godliauskasviceministras
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