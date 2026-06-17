Seime surinkti parašai tyrimo komisijai dėl nutekintų RC duomenų

Parlamentiniu tyrimu siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, kurie yra labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų RC duomenų istorijoje.
Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai įvertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui dėl galimo duomenų perdavimo ar panaudojimo užsienio valstybių, jų žvalgybos, kitų tarnybų interesais.
Nutarimą pasirašė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio, demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“, „aušriečių“ bei mišrios frakcijos nariai.
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Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybes pranešti apie incidentą esą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, kurį prokurorai pradėjo balandžio 5 d. Prokuratūra savo ruožtu nurodė, jog informacijos viešinimo neribojo.
Praėjusią savaitę Seimas nepalaikė pirmosios opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją RC duomenų vagystei tirti. Tiesa, projektą nuspręsta ne atmesti, o grąžinti jį iniciatoriams tobulinti.
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