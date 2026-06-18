Advokatų taryba dėl LITEKO kreipėsi į teismų savivaldą, prašo šalinti sistemos trikdžius

Kaip teigiama Advokatų tarybos pranešime spaudai, jau trečia savaitė yra sutrikdyta teisminių procesų eiga, padažnėjo advokatų bendruomenės ir teismo procesuose atstovaujamų asmenų skundų dėl LITEKO II neveikimo.
„Reiškiame ypatingą susirūpinimą dėl šio teismų sistemos veiklos sutrikdymo. Vertiname, kad toks LITEKO II sistemos diegimas kenkia teisingumo sistemos institucijų autoritetui“, – pabrėžia Advokatų taryba.
Anot advokatų, šiuo metu sutrikdyta teismų sistema reiškia atidedamus teismo posėdžius, neprieinamus bylos dokumentus ir kitus nesklandumus, galiausiai – neaiškumą, kada galima tikėtis tinkamai veikiančios sistemos.
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Advokatų tarybos vertinimu, didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas piliečių teisės kreiptis į teismą užtikrinimui bei jiems tinkamo teisminio proceso garantijai.
„Praėjusių metų Lietuvos teismų veiklos ataskaitos duomenimis, per 2025 m. Lietuvos teismai išnagrinėjo 193 tūkst. bylų. Net 93 proc. civilinių ir administracinių bylų buvo tvarkomos būtent elektronine forma. Tad, tikėtina, tinkamai neveikianti LITEKO II sistema kasdien daro poveikį šimtams bylų“, – pabrėžia Advokatų taryba.
Advokatų taryba ragina Teisėjų tarybą ir Nacionalinę teismų administraciją, kaip šios LITEKO II sistemos administratorius, viešai ir aiškiai informuoti apie terminus ir planus, nuo kada modernizuota sistema veiks be trikdžių, pateikti teismų veiklos organizavimo perspektyvas.
„Nesklandumai, susiję su LITEKO II sistemos diegimu, daugiau nebegali būti sprendžiami tik teis-minės savivaldos viduje, todėl raginame aiškiai ir viešai nustatyti principus dėl specialių nuostatų, susijusių su LITEKO II sistemos trikdžiais, taikymo, visų pirma (bet neapsiribojant) dėl procesinių terminų taisyklių taikymo, bylų paskirstymo ir dokumentų pateikimo šalims taisyklių“, – akcentuoja advokatai.
LITEKO II sistema susiduria su trikdžiais nuo pat jos atnaujinimo birželio mėnesio pradžioje. Dėl to Teisėjų taryba anksčiau rekomendavo procesinius dokumentus teikti kitais būdais nei įprastai.