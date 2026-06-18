Seimas leido jaunimui iki 20 metų būti jaunaisiais policijos rėmėjais

Už tai numatančias Policijos rėmėjų įstatymo pataisas ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai.
Kaip numato naujos įstatymo nuostatos, jaunaisiais policijos rėmėjais galės būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose.
Policijos rėmėju, kaip numatyta įstatyme, gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų lietuvių kalbą mokantis Lietuvos Respublikos pilietis ar mūsų šalyje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės pilietis, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, arba jaunasis policijos rėmėjas, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantys būti policijos rėmėjais.
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Naujas reguliavimas įsigalios nuo šių metų liepos.
Panaikinti teisinę spragą dėl jaunųjų policijos rėmėjų Seimui pasiūlė Policijos rėmėjų įstatymo pataisas inicijavę Seimo nariai Andrius Bagdonas ir Linas Urmanavičius. Jų nuomone, šiuo metu galiojantis reglamentavimas sukuria absurdišką situaciją, nes iki šiol 18-mečiai, dar neįgiję brandos atestato, negalėjo nei tęsti jaunųjų policijos rėmėjų veiklos, nei tapti policijos rėmėjais.
Šiuo metu įstatymas numato, kad jaunasis policijos rėmėjas yra asmuo nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Tuo metu policijos rėmėju galima tapti tik sulaukus 18 metų ir turint vidurinį išsilavinimą.
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