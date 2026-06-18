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Seimas svarsto siūlymą kriminalizuoti vaiko raginimą sukurti pornografinį turinį

2026 m. birželio 18 d. 17:49
Seimas ketina nustatyti baudžiamąją atsakomybę už vaiko raginimą sukurti pornografinį turinį.
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Ketvirtadienį po svarstymo tai siūlančias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas po svarstymo vienbalsiai palaikė 76 Seimo nariai.
Jas priėmus, tas, kas ragino vaiką sukurti pornografinio turinio dalykus, būtų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.
Šiuo metu tokia atsakomybė taikoma tiems, kurie verbavo, vertė arba įtraukė vaiką dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose, išnaudojo vaiką pornografinei produkcijai gaminti, pelnėsi iš tokios vaiko veiklos.
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BK pataisas dėl vaikų išnaudojimo pornografiniam turiniui inicijavo Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius. Jis pasiūlė panaikinti teisinę spragą, kurią įvardina sudėtingas rezonansines bylas tiriantys pareigūnai. V. Gailiaus teigimu, šia spraga naudojasi nusikaltėliai, permesdami atsakomybę vaikui, neva jis pats sukūrė, pats įkėlė, pats turėjo tikslą paskleisti pornografinio turinio dalykus.
ELTA primena, kad pernai lapkričio mėnesį Seimas po pateikimo bendru sutarimu pritarė tokioms BK pataisoms. Visgi Vyriausybė joms nepritarė, teigdama, kad siūlomas kriminalizuoti elgesys jau patenka į BK reguliavimo sritį.
Vyriausybė atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta trišalės Europos Sąjungos (ES) Tarybos, Europos Komisijos (EK) ir Europos Parlamento (EP) derybos tikintis, kad greitu metu bus pasiektas kompromisas ir patvirtinta naujos redakcijos europinė direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.
Patvirtinus pakeitimus, anot Vyriausybės, reikės atlikti sisteminę analizę ir patikslinti BK nuostatas, susijusias su vaikų seksualiniu išnaudojimu, pornografinės produkcijos gamyba ir vaikų viliojimu seksualiniais tikslais.
SeimasPornografijavaikų pornografija

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