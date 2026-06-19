LVŽS į Klaipėdos merus kelia jūrų kapitono R. Karmazino kandidatūrą

Jo kandidatūrą patvirtino partijos Klaipėdos miesto skyrius. Apie šį sprendimą žiniasklaidą informavo LVŽS rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė.
Pasak jos, R. Karmazinas yra ilgametę profesinę patirtį sukaupęs profesionalus jūrų kapitonas, gerai išmanantis Klaipėdos, kaip jūrinio miesto ir Lietuvos ekonomikos vartų, specifiką bei iššūkius. Kandidatas savo veiklą sieja su atsakingu miesto valdymu, tvaria plėtra ir didesniu dėmesiu klaipėdiečių gyvenimo kokybei bei jaunimo pritraukimu į Klaipėdą.
„Klaipėda turi didžiulį potencialą tapti moderniausiu Baltijos regiono uostamiesčiu, kuriame darniai vystomi uostas, verslas, kultūra ir gyvenamoji aplinka. Miestui reikia ilgalaikės strategijos, atviro dialogo su bendruomene ir sprendimų, orientuotų į žmonių poreikius“, – pranešime spaudai cituojamas R. Karmazinas.
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Kandidato teigimu, rinkimų kampanijoje daug dėmesio bus skiriama miesto infrastruktūros plėtrai, gyvenamųjų rajonų atnaujinimui, saugios ir švarios aplinkos užtikrinimui, viešųjų paslaugų kokybei, jaunų šeimų pritraukimui, kultūros ir švietimo stiprinimui bei jūrinės ekonomikos konkurencingumo didinimui.
Pasak R. Karmazino, Klaipėdai reikalinga aiški ilgalaikė vizija, kuri užtikrintų subalansuotą miesto augimą, efektyvų viešųjų lėšų naudojimą ir glaudesnį bendradarbiavimą su miesto bendruomenėmis, nevyriausybiniu sektoriumi ir verslu.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 metų pavasarį.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Klaipėdos miesto savivaldybėMeras
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