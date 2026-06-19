Vadovavimą Krašto apsaugos savanorių pajėgoms perėmė pulkininkas Ramūnas Jurskis

Dėkodamas pulkininkui D. Vaicikauskui už tarnybą Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras akcentavo KASP indėlį į valstybės visuotinio gynybos modelio įgyvendinimą: „Daugiau nei tris dešimtmečius Krašto apsaugos savanorių pajėgos įrodė, kad yra neatsiejama Lietuvos kariuomenės ir valstybės gynybos dalis.
Savanoriai savo vertę ne kartą įrodė tiek tarptautinėse operacijose kartu su sąjungininkai, tiek padėdami valstybei Covid-19 pandemijos suvaldyme ir neteisėtos migracijos iššūkiuose“. Generolas ir pabrėžė, kad didžiausia KASP stiprybė tai yra jos žmonės, jų motyvacija, pastovumas, kovinė dvasia.
Vadovavimą Krašto apsaugos savanorių pajėgoms perdavęs plk. D. Vaicikauskas tarnybą tęs Sausumos pajėgų vado pavaduotojo pareigose. Buvusiam KASP vadui už nuopelnus stiprinant krašto apsaugą ir valstybės saugumą įteikta Krašto apsaugos ministro dovana – vardinis ginklas.
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Estijos, Latvijos ir Lenkijos savanoriškųjų pajėgų vadai įteikė apdovanojimus už konstruktyvų tarpusavio bendradarbiavimą.
„Dėkoju pulkininkui Dariui Vaicikauskui už atsidavimą, profesionalumą ir reikšmingą indėlį stiprinant Krašto apsaugos savanorių pajėgas. Kartu sveikinu pulkininką Ramūną Jurskį perimant KASP vado pareigas.
Jo patirtis, lyderystė ir puikus KASP pažinimas suteikia pasitikėjimo, kad pajėgos ir toliau sėkmingai augs, stiprės ir išliks svarbia Lietuvos gynybos sistemos dalimi“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Plk. Ramūnas Jurskis į naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo. Pulkininkas gerai pažįsta Krašto apsaugos savanorių pajėgas – 2019 – 2021m. jis tarnavo KASP štabo viršininku.
Būsimam KASP vadui taip pat teko tarnauti mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis vilkas“ bei vykdyti Inžinerijos bataliono vado pareigas. Karininkas dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake bei Afganistane. Plk. R. Jurskis apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir JAV kariuomenės medaliais.
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)Lietuvos kariuomenėRobertas Kaunas
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