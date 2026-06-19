VRM: siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną

Kaip nurodo VRM, vadovaujantis šiuo sprendimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat – oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi, atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas.
Anot ministerijos, šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas – jos bus įgyvendinamos laikantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje.
Ministro sprendimu Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) pavesta organizuoti ir koordinuoti numatytų priemonių įgyvendinimą. Prie bendrų veiksmų taip pat prisidės Policijos departamentas, Viešojo saugumo tarnyba (VST) ir Muitinės departamentas. Šios VRM statutinės tarnybos skirs reikalingas pajėgas bei materialinius išteklius.
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VRM pažymi, kad sustiprintos priemonės leis operatyviau nustatyti neteisėtos migracijos atvejus, užkardyti galimus pažeidimus ir užtikrinti efektyvesnę atsakingų tarnybų sąveiką valdant migracijos procesus.
Dėl sustiprintos Lietuvos valstybės sienos apsaugos Baltarusijos vykdoma instrumentalizuota migracija vis dažniau nukreipiama į kaimynines šalis.
Anot ministerijos, pernai buvo sulaikyti 1288 iš Latvijos gabenti arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai – kone pustrečio karto daugiau nei 2024 m. (540). 2025 m. Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pareigūnai pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus, sulaikė 101 gabentoją.
Šiemet per beveik pusmetį sulaikyta tiek pat vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų kiek per visus 2025-uosius. Lyginant šių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 19-osios su analogišku praėjusią metų laikotarpiu, antrinė migracija iš Latvijos išaugo 4 kartus, t. y. nuo 319 iki 1288 užsieniečių.
Nuo 2021 metų neteisėtos migracijos krizės pradžios užfiksuota daugiau nei 25 tūkst. bandymų neteisėtai kirsti Lietuvos sieną iš Baltarusijos. Lietuva taiko kompleksines priemones šiai grėsmei valdyti.
Šiuo metu situacija yra stabili, tačiau stebima didėjanti antrinė migracija iš Latvijos. Lietuva palaiko glaudų ryšį su kaimyninėmis valstybėmis siekdama koordinuotai spręsti šią situaciją.