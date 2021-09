„Prekyba čia vyksta kasdien. Pasitaiko atvejų, kai per dieną ateina net keli šimtai žmonių“, – lrytas.lt praėjusią savaitę pasakojo Dainavos rajono gyventojai.

Gyventojai atskleidė, kaip prekiaujama pilstuku Chemijos gatvės 11 numeriu pažymėtame bendrabutyje, kuriame taškus yra įkūrę sutuoktiniai – anksčiau teistas 41 metų vyras ir 36 metų moteris.

Policija portalui patvirtino, kad gauna pranešimus apie šiame penkiaaukštyje vykstančią prekybą svaigalais, tačiau pareigūnams piktžaizdės išrauti nesiseka.

Prekiauja jau 12 metų

Pasak gyventojų, pogrindžio verslu užsiimanti šeima bendrabutyje turi keletą butų – prekyba vis perkeliama iš vienų į kitus. Iš viso ji trunka jau 12 metų.

Paskutiniu laikotarpiu – maždaug pusantrų metų, alkoholiu ir jo surogatais prekiaujama antrame aukšte esančiame sutuoktinių būste.

Tiesa, savininkai jame negyvena – pasak kaimynų, jie yra įsikūrę kitoje vietoje, o klientus priima tame pačiame bendrabučio aukšte gyvenantis kaimynas Ričardas. Iš sutuoktinių jis per dieną gauna 30 eurų atlygį, be to, nemokamai pasiima alkoholio savo poreikiams.

Paskambinus į sutuoktiniams priklausantį būstą, automatiškai skambutis sučirškia ir Ričardo bute – jis išsyk ateina pasitikti klientų. Taškas veikia iki 23 valandos, o ryte jis vėl atveria duris pirkėjams, norintiems įsigyti skiesto spirito gerokai pigiau nei kainuoja degtinė parduotuvėse. Klientai už litrą pilstuko moka po 6 eurus.

Baiminasi dėl naujų tragedijų

Dauguma pirkėjų yra asocialūs, priteršia laiptinę, šlitinėja apsvaigę po daugiabučio teritoriją, baugindami vietos gyventojus.

Saugodamasi teisėsaugos reidų, nelegalaus verslo gijas laikanti šeima specialiai taške laiko palyginti mažą kiekį alkoholio – dienos ar dviejų apyvartą, kurią nuolat papildo.

„Daugiau kentėti neįmanoma. Kreipėmės į šį bendrabutį prižiūrintį pareigūną Virgilijų Černiauską, skambinome policijai į Vilnių, bet prekyba kaip vyko, taip vyksta.

Prieš keletą metų kažkuriam iš sutuoktinių buvo skirta bauda – po to jie išsikėlė iš bendrabučio, prekybą patikėję savo kaimynui, kuriam iki šiol pristato surogatų partijas. Jie supilstyti būna supilstyti į maždaug pusantro litro plastikines talpas.

Sutuoktiniams ne kartą priekaištavome, prašėme nutraukti prekybą, bet jie net nesileidžia į kalbas. Pareigūnai turėtų susimąstyti, kad nepakankamas jų triūsas gali sudaryti sąlygas naujoms tragedijoms kilti“, – piktinosi kaimynystėje gyvenantys žmonės.

Aleksote nuo rugpjūčio pradžios mirė jau 17 vietos gyventojų, pirkusių surogatus iš vietos prekeivių – įtariama, jog juos pražudė metanolis, dar vadinamas medžio spiritu.

Nepadeda nei reidai, nei baudos

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė:

„Kalbant apie kriminogeninę situaciją Chemijos g. 11 gyvenamajame name, galime patvirtinti, kad policijos pareigūnams šis adresas yra žinomas. Vien šiais metais būta per 30 įvairiausių pranešimų. Daugiausiai pareigūnai kviesti dėl triukšmo, konfliktų tarp kaimynų arba dėl Kelių eismo taisyklių nesilaikymo atvejų.

2021 metais buvo gauti 2 pranešimai, susiję su galima alkoholio prekyba šiame name. Abu pranešimai gauti liepos mėnesį, kelių dienų bėgyje. Dėl šių pranešimų Dainavos policijos komisariate buvo pradėta ir tebevyksta administracinė teisena.

Ir ankstesniais metais būta atvejų, kuomet buvo pradėti tyrimai (ikiteisminiai tyrimai, administracinės teisenos) dėl nelegalios prekybos alkoholiu, o asmenims buvo skiriamos baudos. Iš viso paskirta baudų už 4 tūkst. eurų, rasta 20 litrų alkoholio skiedinių, daugiau nei 200 vienetų cigarečių.

Siekiant išaiškinti alkoholio prekybą, buvo atliekamos kratos, tačiau dažnu atveju svaigalų rasti nepavykdavo.

Pareigūnai lankosi šiame name, bendrauja su gyventojais.

Pareigūnai gyventojams primena, kad apie vietas, kuriose prekiaujama akcizais apmokestinamomis prekėmis, informuoti anonimiškai galima pasinaudojant policijos elektroninių paslaugų sistema epolicija.lt arba skambinant skubios pagalbos telefonu 112“.