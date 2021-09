Abejones netrukus patvirtino Rygos veterinarijos gydytojai, nustatę gerklų paralyžių.

Be to, paaiškėjo, kad žirgas šlubuoja dviem kojomis, ir vargu ar išvis įmanoma jį pagydyti.

Gavęs specialistų išvadas, sostinės gyventojas pateikė ieškinį.

2021 metų gegužę buvo pirktas Belgijoje. Šioje šalyje įsikūrusi pardavėja gyvenamąją vietą tebėra deklaravusi Kėdainiuose, todėl juose ir vyksta teismo procesas.

Emigrantė dirba Belgijos firmoje, užsiimančioje sportinių žirgų prekyba.

Žirgo varžyboms ieškojusi jauna vilnietė pati jį išsirinko, o pinigus sumokėjo jos tėvas.

Neilgai trukus gyvūno kvėpavimas sukėlė įtarimų, todėl naujoji savininkė kreipėsi į veterinarus.

Emigrantė vilniečio pretenzijas atmetė – reikalavimus esą galėtų reikšti jo dukra, su kuria dėl gyvūno pirkimo buvo sudaryta sutartis, bet ne tėvas.

Be to, emigrantė atlikusi tik tarpininkės rolę – tikrasis žirgo savininkas esą yra jos viršininkas belgas, kuriam ji pervedė pinigus iškart po to, kai į jos sąskaitą įkrito 6 tūkst. eurų.

Prieš parduodant gyvūną, jo sveikata buvo patikrinta Belgijoje – tuo metu neva jokių ligų nenustatyta, nerimą keliančių simptomų nepastebėta.

Painų ginčą sprendžiantis teismas verdiktą skelbs jau šią savaitę.