Didelį visuomenės susidomėjimą sukėlęs ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2020 m. gegužės 7 d., kai Vilniuje, Minsko pl., prie parduotuvės esančioje mašinų stovėjimo aikštelėje sprogo automobilis BMW.

Teismas konstatavo, kad A.S., apimtas pavydo, kad jo sutuoktinė įsėdo į kito vyro vairuojamą automobilį BMW X1, 2020 m. gegužės 7-ąją, apie 19 val., greta prekybos centro esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, vairuodamas savo automobilį BMW, privažiavo prie kito vyriškio vairuojamo automobilio BMW X1, kuriame prieš tai sėdėjo A.S. sutuoktinė.

Pro atidarytą automobilio langą A.S. įmetė į BMW X1 saloną uždegtą pramoninės gamybos sprogimo efekto petardą, kurios galingumas artimas neskeveldrinės rankinės granatos sprogimui, turėdamas tikslą nužudyti šio automobilio vairuotoją. A.S. nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes nukentėjusiam asmeniui staigiai sureagavus ir išmetus iš savo vairuojamo automobilio minėtą petardą, ji įskriejo į paties A.S. automobilį BMW.

Nuteistasis suvokęs, kad jo išmesta galinga petarda atsidūrė jo automobilyje ir kad jo paties gyvybei gresia realus pavojus, spėjo iššokti iš mašinos – tuo metu jo BMW įvyko sprogimas, ne tik stipriai sudarkęs automobilį, bet ir apgadinęs šalia stovėjusio automobilio „Nissan Rogue“ priekinį stiklą, bamperį, kapotą.

Teismas A.S. pripažino kaltu ir dėl kitų prokuratūros jam šioje byloje pateiktų kaltinimų – vagystės, nežymaus sveikatos sutrikdymo, žmogaus terorizavimo, turto sugadinimo, neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti, poveikio nukentėjusiajam asmeniui naudojant psichinę prievartą, pagrobto ir neteisėtai laikyto asmens dokumento, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės įgijimo ir laikymo.

Vilniaus apygardos teismas, subendrinęs bausmes, A.S. paskyrė galutinę aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.