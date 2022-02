Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, anksčiau atkakliai besikratęs kėdainietės civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo, po dviejų pralaimėtų teismų nusprendė neteikti skundo Aukščiausiajam teismui. Apie tai antradienį portalui pranešė Kauno AVPK Komunikacijos skyriaus vedėja Odeta Vaitkevičienė.

Šiomis dienomis baigėsi skundo pateikimo terminas, liko galioti Kėdainių teismo sprendimas, įpareigojantis policiją atlyginti merginai 14 tūkst. eurų neturtinę žalą.

Didžiulę neteisybę patyrusios, traumos pasekmes iki šiol jaučiančios I.Saldytės atkaklumas galėtų būti pavyzdys kitiems žmonėms, siekiantiems teisingumo. Iš pradžių merginą sužalojo ir jai būnant be sąmonės pagalbos neiškvietė girtas policininkas, po to pastarąjį dangstė avarijos tirti atvykusi kolegė, ir negana to, ją, gulinčią apvirtusiame automobilyje, apvogė pro šalį atsitiktinai vykęs tolimųjų reisų vairuotojas.

Tačiau mergina tapo per kietu riešutėliu savo skriaudikams – pamokė juos visus, taip pat ir policiją, kuri stengėsi sumenkinti merginos išgyvenimus ir nenorėjo mokėti priteistos žalos.

Ilga bylų grandinė, policijai nusprendus neteikti skundo Aukščiausiajam teismui, nutrūko tik šiomis dienomis.

Girtas smarkiai viršijo greitį

2017 metų birželio 13 dieną Kėdainių vyriausiajam patruliui 27 metų Lukui Tamošaičiui nuosavu „Audi A5“ taranavus Dotnuvos miestelyje (Kėdainių r.) I.Saldytės vairuojamą „Opel Corsa“, merginos gyvenimas virto košmaru – vizitai pas medikus tapo kasdienybe, bet tuo pačiu ji turėjo gilintis į teisinę medžiagą, sulaukiant vis naujų įžūlumo pliūpsnių.

L.Tamošaitis gyvenvietėje avariją sukėlė lėkdamas 115 kilometrų per valandą greičiu, viršydamas jį daugiau nei du kartus.

Po „Audi“ smūgio į priekyje ta pačia kryptimi važiavusį „Opel Corsa“, šis automobilis apvirto ant stogo, o jį vairavusi I.Saldytė buvo praradusi sąmonę. Patrulis po to spruko iš avarijos vietos.

Tą patį avarijos vakarą į Kėdainių komisariatą atvykęs L.Tamošaitis bendravo su dviem budėjusiais kolegomis – pastarieji paliudijo, jog jis buvo neblaivus, bet leido jam išvykti namo, nes neva nežinojo, kad jis galėjo sukelti avariją. Remdamasis šių pareigūnų parodymais teismas pripažino, jog patrulis vairavo girtas.

Slėpė kaltininką

Neblaivaus avarijos kaltininko mundurą bandė išskalbti kolegė, po vienu stogu su juo dirbusi Kėdainių policijos tyrėja Rūta Stankutė.

Tyrėja suprato, kad avariją sukėlė L.Tamošaitis, nelaimės vietoje bendravo su juo, tačiau leido pasišalinti iš jos vietos, susitarusi su juo slėpti tikrąsias eismo įvykio aplinkybes.

R.Stankutė tyčia nefiksavo trijų liudytojų parodymų, kurie susidūrimo vietoje jai nurodė, kad prie „Audi A5“ vairo sėdėjo jos kolega.

Pareigūnė nesiėmė priemonių, kad nelaimės kaltininkas būtų sulaikytas arba būtų užkirstas kelias jam pabėgti.

Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos L.Tamošaičiui išvengti girtumo patikrinimo, pirminių tyrimo veiksmų atlikimo, daiktinių įrodymų paėmimo, jo parodymų vietoje fiksavimo.

Taip pat buvo sudarytos sąlygos policininkui slapstytis ir slėpti nusikaltimą.

Kaltę vertė girtuokliui

Grįžusi į darbą, R.Stankutė sąmoningai surašė neteisingus duomenis, kad „Audi“ vairuotojas buvo pasišalinęs, o avarijos vietoje reikšmingos informacijos apie įvykį nebuvo gauta.

Tyrėja tyčia nepranešė operatyviam policijos padaliniui, kad avariją sukėlė pareigūnas, vairavęs jam priklausantį automobilį.

Taip buvo apsunkintas pirminis avarijos tyrimas ir siekta pakenkti tiesos išaiškinimui.

Nežinia, kaip būtų pasisukę įvykiai, jei laiku nebūtų susizgribta, jeigu apie šį skaudų įvykį iškart nebūtų plačiai rašiusi žiniasklaida.

L.Tamošaičiui pabėgus buvo mėginama suversti kaltę vietiniam girtuokliui, bet šis sumanymas sužlugo.

Du pareigūnai nuteisti, 4 – atleisti

Visų instancijų teismai pripažino tyrėjos R.Stankutės kaltę dėl nešvarių žaidimų forminant L.Tamošaičio sukeltą avariją Dotnuvos miestelyje (Kėdainių r.).

R.Stankutė pripažinta kalta dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, ji privalės sumokėti 7 tūkst. 532 eurų baudą ir negalės dirbti valstybės tarnyboje 4 metus.

Avariją girtas sukėlęs L.Tamošaitis kalėjimo išvengė – jam buvo skirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė, įpareigojant atlyginti aukai 5 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą. Dar 2 tūkst. eurų neturtinės žalos merginai buvo įpareigota sumokėti draudimo kompanija.

Darbo neteko dar du policininkai – kartu su L.Tamošaičiu „Audi“ važiavusi 26 metų patrulė Kristina Boguševičiūtė bei vyriausiasis postinis Donatas Šimkus, atvažiavęs į eismo nelaimės vietą kartu su R.Stankute. Tiesa, D.Šimkus ir K.Boguševičiūtė baudžiamosios atsakomybės išvengė.

Kad dėl policijos pareigūnų piktnaudžiavimo ir valstybė, ir mergina patyrė didelę žalą, baudžiamajame procese konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Apvogė vilkiko vairuotojas

I.Saldytei teko susidurti ne tik nešvariais policijos pareigūnais.

Merginai praradus sąmonę, atsitiktinai pro šalį važiavęs, dukart teistas tolimųjų reisų vairuotojas Vaidas Pšalgauskas iš Pakruojo ne tik neiškvietė pagalbos, bet ir pavogė iškritusį jos telefoną.

Pasisavinęs telefoną, anksčiau dusyk teistas V.Pšalgauskas atkūrė jo gamyklinius parametrus ir įsidėjęs savo SIM kortelę, prisijungė prie socialinių tinklų, elektroninio pašto, darė nuotraukas, mėgavosi asmenukėmis.

Vežėjas buvo nuteistas 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigodamas vakarais ir naktimis būti namuose.

Prispirtas įrodymų, telefoną aukai jis grąžino sudaužytą. Vyras buvo nuteistas tik už telefono vagystę – jis nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn nei už avarijos aukos palikimą be pagalbos, nei už neteisėtą elektroninių duomenų perėjimą ir įgijimą.

Sutraiškė audinius

I.Saldytei po siaubingo „Audi“ smūgio buvo sutraiškyti šlaunų audiniai.

„Man per avariją buvo nepataisomai subjaurotos kojos, liko dideli randai. Kaip turėtų jaustis jaunas žmogus?

Operacijų metu buvo išimti odos audiniai, padaryti gilūs poodiniai pažeidimai.

Kol kas nė viena plastikos chirurgijos klinika nedavė net menkiausios garantijos, kad randus pavyktų pašalinti, kad neįvyks komplikacijos

Daugiau nei mėnuo ligoninėje, operacijos, šokas, teismų maratonas, gilinimasis į bylą ir įstatymus darbo ir laisvalaikio sąskaita – tai tik dalis avarijos, po jos patirtos neteisybės pasekmių“, – ištarė jauna kėdainietė.

Pribloškė ir komisariato vadovybė

Ieškinys policijai dėl žalos atlyginimo gimė po virtinės kitų teismų, apkaltinamųjų nuosprendžių L.Tamošaičiui ir jo kolegei R.Stankutei.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės požiūris smarkiai įskaudino merginą – įstaiga nenorėjo pripažinti ieškinio, skundė nepalankų pirmos teismo instancijos verdiktą.

Kai kurie skundo teiginiai, išsireiškimai tiesiog apstulbino pareigūnų auka patusią jauną kėdainietę: „Didelė žala negalėjo atsirasti“, „Nesutiktina, kad neteisėtų veiksmų intensyvumas, trukmė ir padariniai buvo tokio masto, kad galėjo nulemti tokio dydžio pasekmes“, „Pačio eismo įvykio registravimo aplinkybės, kurių ieškovė dėl savo sveikatos būklės net negali atsiminti, negalėjo sukelti analogiškų pasekmių“.

„Tyrėjai R.Stankutei dangstant patrulį, aš gulėjau sužalota be sąmonės apsivertusiame automobilyje, po kurio laiko atsidūriau ligoninėje.

Taigi, pagal Kauno apskrities policijos vadovų logiką, dėl savo „sveikatos būklės“ aš negalėjau atsiminti, kas vyko, patirti didelių dvasinių išgyvenimų. Nei tada, nei vėliau, sužinojusi apie R.Stankutės mėginimus išsukti mane taranavusį savo kolegą.

Vadinasi, viskas tvarkoje – kai avarijos auka atsigavusi sužino apie purvinus pareigūnų žaidimus, ji pagal Kauno apskrities policijos komisariato vadovybės logiką jau nepatiria didelių išgyvenimų, streso, nusivylimo“, – karčiai ironizavo I.Saldytė.

Ieškinį dėl žalos atlyginimo išnagrinėję Kėdainių teismo rūmai visiškai sutiko su tuo, jog I.Saldytei buvo padaryta didelė neturtinė žala, kurią lėmė pareigūnės R.Stankutės neteisėti veiksmai, sukėlę dvasinius išgyvenimus ir privertę prarasti pasitikėjimą šalies policija. Kauno AVPK skundė šį sprendimą Kauno apygardos teismui, tačiau skundas buvo atmestas.

Dėstė apie „moralinę satisfakciją“

Policijos skunde Kauno apygardos tesmui buvo aiškinama, jog „Reikalaujamos atlyginti neturtinės žalos dydis yra nepagrįstas ir neatitinka proporcingumo principo“.

Dar vienas motyvas, jog I.Saldytei dėl tyrėjos R.Stankutės veiksmų „didelė turtinė žala negalėjo atsirasti“ – policija ėmėsi priemonių, kad tikrasis avarijos kaltininkas ir jo dangstytoja būtų operatyviai išaiškinti.

Prašant atmesti I.Saldytės ieškinį buvo leidžiama suprasti, jog išaiškinus pareigūnų padarytus nusikaltimus, po avarijos atleidus iš darbo keturis Kėdainių policininkus už pareigūno vardo pažeminimą, merginai tarsi turėtų pakakti ir moralinės satisfakcijos.

„Ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas pinigais“, – savo skunde dėstė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

Nieko nepešę tokia argumentacija, po antro nepalankaus verdikto jie nusprendė nebeteikti skundo Aukščiausiajam teismui.