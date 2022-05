Po spirito degustavimo dviejų kuršėniškių surengtą šou nutraukė „Aro“ kovotojai

Bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo išnagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismas M.Bartaševičiui skyrė 30 parų arešto. Subendrinus šią bausmę su už kitą nusikaltimą paskirta ir dar neatlikta bausme šiam kuršėniškiui areštinėje būtų tekę praleisti penkis mėnesius, tačiau teismas bausmės vykdymą atidėjo dvejiems metams.

Teismas M.Bartaševičių įpareigojo per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (įskaitant alkoholį).

S.Sturį, jam susitaikius su nukentėjusiuoju, teismas nuo baudžiamosios atsakomybės atleido.

Teismas S.Sturį perspėjo, kad jam vėl nusikaltus per vienerių metų laikotarpį tektų atsakyti ir už šį nusikaltimą. Be to, S.Sturis buvo įpareigotas sumokėti 250 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Teko kviesti „Aro“ kovotojus

Anksčiau jau devynis kartus teistas M.Bartaševičius ir anksčiau neteistas S.Sturis baudžiamojon atsakomybėn už viešosios tvarkos pažeidimą buvo patraukti pernai rudenį.

Naktį į spalio 30-ąją pagalbos telefonu ėmė skambinti sprogimų išgąsdinti vieno Kuršėnų daugiabučio namo gyventojai.

Paaiškėjo, kad prieš vidurnaktį siautėti ėmė viename šio namo bute išgertuves surengę vyrai. Jie ne tik triukšmavo, keikėsi, bet ir ėmė pro langą mėtyti butelius bei pramoninės gamybos „Pirat“ tipo petardas, kurios priskiriamos nedidelės sprogstamosios galios sprogstamųjų medžiagų grupei.

Vienas per langą išmestas butelis pataikė ir išdaužė kieme stovėjusio automobilio „Audi A4“ galinio lango stiklą.

Sutramdyti įsisiautėjusių sprogdintojų buvo iškviesti „Aro“ rinktinės kovotojai.

Bute rado girtą šeimininką ir 43 petardas

Atvykus pareigūnams M.Bartaševičius jau miegojo. Jį pažadino beldimą į duris išgirdusi jo žmona. Girtą vyrą ir dar girtesnį jo sugėrovą moteris rado vakare sugrįžusi į namus iš darbo.

Atidaręs duris M.Bartaševičius išvydo „Aro“ kovotojus su skydais. Pareigūnai jį iškart pargriovė. Kadangi vyras priešinosi, jam buvo uždėti antrankiai.

Per bute atliktą kratą pareigūnai rado 43 petardas, kurias perdavė ekspertams.

Po kratos M.Bartaševičius buvo nuvežtas į areštinę. Prieš tai areštinėje atsidūrė S.Sturis, kurį išėjusį į laiptinę sulaikė „Aro“ kovotojų laukę policijos pareigūnai.

Smaginosi gerdamas spiritą

Areštinėje išsiblaivę ir sužinoję, ką pridarė, abu kuršėniškiai kaltais prisipažino.

M.Bartaševičius teisme sakė, kad vakare kartu su keliais pažįstamais girtavo savo bute. Vyras tvirtino prieš tai penkerius metus nevartojęs alkoholio, todėl tą vakarą stipriai apgirto ir nelabai pamena, kas po to nutiko.

M.Bartaševičius sakė prisimenąs, kad sprogdino petardas, kurių turėjo savo namuose. Kai atsibudęs pamatė, kad namuose primėtyta petardų, vyras sakė supratęs, kad jas turbūt sprogdino ne tik lauke, bet ir bute.

Dar kuršėniškis prisiminė, kad prieš sprogdinant petardas pretenzijų dėl per garsiai grojančios muzikos jam turėjo kaimynė. Kad yra išdaužtas kaimyno automobilio langas, M.Bartaševičius sakė sužinojęs tik iš tyrėjo.

Išėjęs iš areštinės M.Bartaševičius susirado automobilio savininką ir atlygino jam dėl išdaužto lango padarytą žalą.

Kuršėniškis sakė, kad būdamas blaivus, taip tikrai nebūtų pasielgęs. O tą vakarą, M.Bartaševičiaus teigimu, jis išgėrė apie 250 gramų 78 procentų stiprumo spirito.

Atsipeikėjo tik išvydęs policininkus

Prieš teismą stojęs S.Sturis taip pat tvirtino nelabai prisimenąs, kas vyko tą vakarą. Į svečius pas M.Bartaševičių S.Sturis atėjo jau būdamas girtas ir dar atsinešė butelį degtinės.

Teisme S.Sturis sakė, kad buvo pavaišintas spiritu, ėmė snūduriuoti ir nelabai ką gali prisiminti. Kuršėniškis tik prisiminė, kad pasibaigus gėrimui jis pro langą išmetė butelį. Kur jis nukrito, vyras nežiūrėjo.

S.Sturis sakė, kad buvo toks girtas, kad neprisimena, kad kas būtų sprogdinęs petardas, bet neneigė, kad ir pats galėjo prisidėti prie jų sprogdinimo. Vyras sakė atsipeikėjęs tik išvydęs policijos pareigūnus.

Alkoholio matuokliu S.Sturiui buvo nustatytas daugiau nei dviejų promilių girtumas.

Išvadą pateikė ekspertai

M.Bartaševičiaus kaimynai sakė, kad pirmieji į šūvius panašūs garsai iš jo buto pasigirdo apie 21 valandą. Vėliau iš buto ėmė sklisti garsi muzika, keiksmai, vėl pasigirdo sprogimai.

Pranešimą apie į šūvius panašius sprogimus gavę patruliai netrukus atvyko į nurodytą vietą. Įvertinę situaciją patruliai nusprendė kviesti „Aro“ kovotojus.

Iki atvykstant „Aro“ pareigūnams patruliai saugojo laiptinę ir sulaikė į ją iš buto išėjusį S.Sturį.

Bute rastas petardas ištyrę ekspertai nustatė, kad tai – civilinės paskirties pirotechnikos gaminiai. Todėl baudžiamosios atsakomybės už disponavimą sprogmenimis abu kuršėniškiai išvengė ir teisme turėjo atsakyti tik už per jų sprogdinimą pažeistą viešąją tvarką.