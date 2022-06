Priėjo liepto galą: kontrabandininkas keliaus į pataisos namus

V.Nainys kaltės nesikratė, gailėjosi ir žadėjo pasitaisyti, o byla buvo išnagrinėta taikant sutrupintą įrodymų tyrimą. Todėl likusios bausmės dalies – 10 mėnesių vykdymas atidėtas 1 metams.

Šiauliečiui pridėta ir 5572 eurų bauda, kuri jam buvo skirta dar 2014 m., bet iki pat šiol nesumokėta. Be to, teismas konfiskavo 71 tūkstančio eurų vertės rūkalus ir nusikalstamai veikai naudotą automobilį „Citroen C5“.

Bėgliui pasprukti nepavyko

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas praėjusiais metais. Šiaulių kriminalistai stebėjo anksčiau ne kartą kliuvusį V.Nainį, o šių metų sausio 28 d. Metalistų g. pabandė sustabdyti jo automobilį.

Vyriškis bandė sprukti, bet nesėkmingai – bėglio mašiną pavyko sustabdyti. Kodėl šiaulietis vengė akistatos su pareigūnais, paaiškėjo netrukus: „Citroen C5“ buvo kimšte prikimštas kontrabandinių cigarečių.

Automobilyje rasta 5500 pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Bet tai nebuvo viskas – per kratas V.Nainio namuose, sodyboje ir garažuose aptikta dar daugiau cigarečių „Minsk Superlim“, „Fest“, „Winston Blue“, „Minsk Capital QS“, „Korona Superslim“, „NZ Gold“, „The King SSL Blue“.

Tikino apsipirkęs sostinėje

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad šiaulietis įsigijo, laikė ir gabeno beveik 20 tūkstančių pakelių, kurių rinkos vertė siekė 71 tūkstantį eurų.

Per kratas pareigūnai surado neteisėtai laikomas svaigalų atsargas – 151 litras naminių stiprių alkoholinių gėrimų. Be to, sodyboje buvo rasti ir keli šaudmenys, tad šiauliečiui buvo pateikta ištisa kaltinimų puokštė.

Su įkalčiais pričiuptas vyriškis kaltės nesikratė. Jis sakė kelerius metus dirbęs statybininku Švedijoje, Norvegijoje, Airijoje, o į gimtinę grįžo per pandemiją, nes negalėjo susirasti darbo.

Šiaulietis tikino, kad užsienyje uždirbtus pinigus investavo į kontrabandines prekes, nes norėjo užsidirbti. Įkalčių prispaustas teisiamasis sakė, kad kontrabandinių rūkalų ir pogrindinių svaigalų kelis kartus važiavo pirkti į Vilnių.

Pažadai pasitaisyti neįtikino

Šiaulių pareigūnams puikiai žinomas kontrabandininkas anksčiau tris kartus buvo teistas už kontrabandinių cigarečių laikymą. Pastarąjį kartą vyriškis buvo įkliuvęs 2013 m. su 24 tūkstančiais pakelių baltarusiškų cigarečių.

2014 m. teismas V.Nainiui skyrė 2 metų įkalinimo bausmę ir įpareigojo sumokėti 19,5 tūkstančių litų (5572 eurų) baudą. Šios baudos šiaulietis nebuvo sumokėjęs, todėl teismas įpareigojo jį tai padaryti dabar.

Kaltę visiškai pripažinęs V.Nainys sakė neigiamai vertinantis savo veiklą ir žadėjo pasitaisyti. Teisiamasis sakė padaręs „didžiausią klaidą“, nes prarado visus pinigus.

Šiauliečio pažadai neįtikino – teismas kontrabandininką pasiuntė į įkalinimo įstaigą.