Verslininku prisistatęs 40-metis iš Pakruojo taip susuko dviem šiaulietėms protą, kad viena savo pinigus atidavė nė neprašyta

Antradienį Šiaulių apylinkės teismas kaltu dėl sukčiavimo pripažintam G.Mažuoliui skyrė vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Šią bausmę subendrinus su anksčiau už kitą nusikaltimą skirta bausme, sukčiui už grotų teks praleisti trejus metus ir aštuonis mėnesius.

Teismo sprendimu nuteistasis privalės atlyginti ir nuo jo nukentėjusioms moterims, ir bendrovėms padarytą 25 tūkstančių 53 eurų žalą.

Prisistatė iš Olandijos grįžusiu verslininku

Ant ją be santaupų palikusio aferisto jauko 40 metų šiaulietė praėjusių metų pradžioje užkibo naršydama internetinėje pažinčių svetainėje.

Moteris atkreipė dėmesį į verslininku prisistačiusio vyro anketą.

Vyras tvirtino, kad prekiauja mediena Olandijoje, tačiau dėl sugriežtinto karantino nusprendė grįžti į Lietuvą, nes verslui gali vadovauti ir nuotoliniu būdu.

Iš pradžių šiaulietė su šiuo į tėvynę grįžusiu emigrantu susirašinėjo, o po to ėmė susitikinėti.

Moteriai šis vyras paliko gero ir patikimo žmogaus įspūdį.

Pasiguodė draugei dėl nesėkmės

Nuo pažinties neprabėgus nė dviem savaitėms šiaulietė sužinojo, kad jos „draugas“ pateko į bėdą.

Vyras pasiguodė, kad taksi automobilyje paliko rankinę su įmonės dokumentais bei banko mokėjimų kortelėmis.

Dėl to sunerimusiai draugei „verslininkas“ sakė, kad dingusias banko korteles jis užblokavo ir bankas atsiųs naujas, todėl nuostolių jis nepatirsiąs.

Lyg tarp kitko vyras užsiminė, kad šie bankai yra Olandijoje, todėl naujų kortelių teks palaukti.

Jokios pagalbos tąkart „verslininkas“ savo draugės neprašė – netgi pasigyrė, kad pinigų „juodai dienai“ jis turįs.

Paprašė 10 tūkstančių eurų

Tiesa, jau kitą dieną „verslininkas“ savo pažįstamai pasiguodė, kad reikia skubiai išsiųsti medienos krovinį į Olandiją, o jo sąskaitos dėl kortelių praradimo dar tebėra užblokuotos.

Vyras sielojosi, kad dėl to gali žlugti pelningas sandoris ir draugei girdint ėmė svarstyti, iš kur trumpam laikui gauti 10 tūkstančių eurų, kuriuos iškart grąžintų, kai bankai vėl atblokuotų jo sąskaitas. Po tiek daug užsienyje praleistų metų „verslininkas“ sakė Lietuvoje nebeturįs jam padėti galinčių draugų.

Tai išgirdusi šiaulietė nusprendė padėti į bėdą patekusiam draugui ir sutiko jam „kelioms dienoms“ paskolinti 10 tūkstančių eurų.

Dingo ir pinigai, ir draugas

Tačiau paskolintų pinigų šiaulietė nebeatgavo nei po „kelių dienų“, nei po savaitės.

Į šiaulietės klausimus, kodėl negrąžina skolos, „draugas“ iš pradžių atsakinėjo, kad iškilo techninių nesklandumų – medienos krovinys, neva, užstrigo Lenkijoje, o po to išvis prapuolė.

Supratusi, kad tapo aferisto auka šiaulietė kreipėsi į policiją.

Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo pradėję pareigūnai netrukus užčiuopė įtariamojo pėdsakus. Aferistą užfiksavo vaizdo kameros.

Tiesa, norint nustatyti įtariamojo tapatybę vien vaizdo kamerų įrašų pareigūnams nepakako, todėl buvo kreiptasi pagalbos į visuomenę.

Paaiškėjo, kad šiaulietę apgavo svetimu vardu jai prisistatęs pakruojietis G.Mažuolis.

Taip pat paaiškėjo, kad G.Mažuolis apgavo ne vieną, o dvi moteris.

Gėlių puokšte nespėjo pasidžiaugti

Per 13 pažinties dienų 10 tūkstančių eurų išvilioti sugebėjęs G.Mažuolis jau po kelių dienų užmezgė pažintį su kita šiauliete.

Naujai pažįstamai aferistas vėlgi prisistatė iš Olandijos į Lietuvą sugrįžusiu verslininku.

Po trumpos pažinties šią draugę G.Mažuolis pakvietė pasisvečiuoti pas save – moterį jis apgyvendino Kaune trims dienoms išsinuomotame bute.

Per šv. Valentino dieną G.Mažuolis naująją draugę nustebino įteikdamas jai pusantro šimto rožių puokštę.

Tiesa, džiaugsmas dėl tokios dovanos truko neilgai – dar nespėjus moteriai pasidžiaugti puokšte verslininkas pasakė, kad šią puokštę jis turėsiąs išvežti, nes ji yra užsakyta, be to, ir traukiniu tokią puokštę parsivežti į namus moteriai būtų sunku.

Apie tai, kad jie yra pora, savo naujajai draugei tvirtinęs G.Mažuolis netrukus ėmė skųstis jį užklupusiomis finansinėmis problemomis ir paprašė pagalbos. Draugei verslininkas vis kartojo: „Padėk savo vyrui gauti pinigų“.

Žadėjo atlyginti padarytą žalą

Pačios draugės G.Mažuolis paprašė jam paskolinti 1000 eurų. Moteris paskolino 800 eurų.

To sukčiui buvo per maža. Jis įkalbėjo moterį tapti vienos per skelbimą įsigytos įmonės direktore ir įmonės vardu paimti kelias paskolas ir du brangius mobiliojo ryšio telefonus.

Draugės vardu paimtas paskolas G.Mažuolis išgrynino, o pasisavintus pinigus – išleido.

Demaskuotas ir į teisiamųjų suolą pasodintas G.Mažuolis kaltu prisipažino. Vyras sakė, kad imdamas pinigus iš nukentėjusiųjų suprato, kad jas apgauna ir pinigų joms negrąžins.

Teisme G.Mažuolis tvirtino, kad dėl tokių savo poelgių labai galisi, ir žadėjo atlyginti padarytą žalą.