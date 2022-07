Itin pavojingai manevravusį visureigio „Audi Q7“ vairuotoją siūloma ne realiai įkalinti, o skirti jam lygtinį 3 metų laisvės atėmimą, bausmę atidedant dvejiems metams.

Be to, prokuratūra prašo uždrausti J.Valašinui vairuoti transporto priemones 3 metams.

Dukrelės netekę tėvai prašo priteisti iš verslininko po 75 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą.

Prienų teismas nuosprendį vilniečiui skelbs pirmadienį.

Po tragedijos J.Valašinas nepasimokė, įkliuvęs dėl greičio viršijimo net 6 kartus.

Byla apaugo abejonėmis

Didžiulį atgarsį sukėlusi avarija apaugo įtarimais dėl įtakingos rankos pakreipiant tyrimą naudinga linkme į mergaitės šeimos „Toyota Avensis“ įsirėžusiam vilniečiui verslininkui.

Nepaisant daugelio liudytojų nuoseklių parodymų prieš „Audi Q7“ vairuotoją, teisėsauga iš pradžių stojo pastarojo pusėn, be to, tarsi nematomam dirigentui mostelėjus, pasipylė J.Valašinui naudingos ekspertizės.

Į susidūrimo vietą atvykęs Varėnos rajono policijos Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas Arūnas Puodys tvirtino, jog jam nekilo abejonių, kad dėl tragiškos avarijos kaltas yra J.Valašinas.

A.Puodys prisiminė sulaukęs kolegų spaudimo, kad ataskaitoje kaltininke reikia paversti „Toyotą“ vairavusią mažametės 43 metų motiną Jurgitą Jankauskienę.

Atsisakęs tai padaryti, pareigūnas buvo atleistas iš darbo.

Kotrynos mama net pusseptintų metų buvo nekaltai tąsoma po teismus ir teisėsaugos įstaigas, kol Varėnos ir Kauno teisėjai nesumalė į miltus prokurorų priekabių.

Ir tik praėjusiais metais, kuomet J.Jankauskienė buvo galutinai išteisinta, teisėsaugos pareigūnai savo žvilgsnius tapo priversti nukreipti į ilgą mašinų koloną lenkusį J.Valašiną – buvo pradėtas tyrimas jo atžvilgiu. Verslininkui buvo pareikšti įtarimai dėl mirtinos avarijos sukėlimo, o vėliau byla perduota į teismą.

Mergaitė mirė ligoninėje

Tragedija įvyko 2014 metų lapkričio 1 dieną kelyje Valkininkai–Daugai–Alytus. Pailsėti aikštelėje su šeima ketinusi J.Jankauskienė suko į kairėje pusėje esančią aikštelę, rodė posūkį, tačiau tuo momentu į jos automobilį „Toyota Avensis“ įsirėžė „Audi Q7“. „Toyota“ greitis buvo apie 14 kilometrų per valandą.

Proceso metu buvo atliktos 6 ekspertizės – per paskutinę nustatyta, kad „Audi“ greitis siekė 105 kilometrus per valandą, tuo tarpu leistinas greitis toje vietoje yra 90 kilometrų per valandą.

K.Jankauskaitės gyvybė po 3 dienų užgeso ligoninėje.

Negalėjo net pradėti lenkimo

Pirmo proceso metu J.Jankauskienę išteisinusi Varėnos teisėja Loreta Janiulytė pabrėžė, jog visureigio „Audi“ vairuotojas J.Valašinas esant sudėtingomis eismo sąlygomis pavojingai manevravo, lenkė automobilių koloną dideliu greičiu išvažiavęs į priešingos krypties juostą.

Prie „Toyota“ vairo sėdėjusiai moteriai rodant posūkį, iš paskos judėję vairuotojai pradėjo stabdyti, tačiau to nepadarė „Audi“ vairuotojas.

Teismas nusprendė, kad J.Jankauskienė nepažeidė eismo taisyklių, nors prokuratūra ir ekspertai įtikinėjo priešingai.

J.Jankauskienė negalėjo nuspėti, kad kolonos pabaigoje važiuojantis „Audi“, tuo metu, kai visi joje buvę automobiliai pradėjo stabdyti ir mažinti greitį, staiga išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ir dideliu greičiu lenks net septynis automobilius.

Negalėdamas įsitikinti, kad nei vienas priekyje važiuojantis automobilis nerodo kairiojo posūkio signalo, J.Valašinas negalėjo net pradėti lenkimo manevro.

Nors prokuratūra skundė J.Jankauskienės išteisinimą, Kauno apygardos teismas pernai balandį paliko galioti Varėnos teismo rūmų verdiktą.

Teisėjai per pirmą procesą pažymėjo, jog „Toyota“ suko į kairę nepažeisdama eismo taisyklių, iš tolo rodydama kairįjį posūkį.

Aštriai sukritikavo ekspertus

Prieš J.Jankauskienės išteisinimą Lietuvos teismo ekspertizių centro (LTEC) atstovai aiškino, jog dėl avarijos kalta ji pati, nors pirmą ekspertizę atliko tinkamos kvalifikacijos neturinti specialistė. Buvo sukritikuotas ir vėlesnes keturias ekspertizes atlikusių šios įstaigos atstovų darbas.

Gauta duomenų, jog ekspertizių metu buvo klaidingai į programą įvestas „Audi Q7“ svoris.

Varėnos teisėja L.Janiulytė konstatavo, jog „valdiškų“ ekspertų išvados kelia pagrįstų abejonių dėl jų patikimumo, nes tyrimai atlikti neturint visų reikšmingų duomenų, specialistai tinkamai ir išsamiai neišnagrinėjo eismo įvykio eigos.

Nepriklausomas ekspertas, daktaras Valentinas Mitunevičius, priešingai, nustatė, jog avarijos kaltininkas yra „Audi“ vairuotojas J.Valašinas.

Pasak V.Mitunevičiaus, neteisingas masės duomenų įrašymas turėjo esminės įtakos „Audi“ greičio nustatymui.

LTEC atstovų darbe trūkumus įžvelgę teismai pirmo proceso metu, kuomet buvo teisiama J.Jankauskienė, jų išvadomis nesivadovavo. Teismai rėmėsi V.Mitunevičiaus ekspertiniu tyrimu, kuris buvo pripažintas tiksliausiu ir išsamiausiu.

Pateikė savo versiją

Liudytoju teisiant J.Jankauskienę pripažintas „Audi“ vairuotojas aiškino greičio neviršijęs – lenkimą atlikęs leidžiamoje vietoje, tačiau jam esą netikėtai kelią pastojo „Toyota“.

Anot J.Valašino, jis lenkė 7 mašinas, tačiau kuriuo momentu pasivijo koloną, tiksliai neprisimena.

Pasivijęs koloną, visureigio vairuotojas nusprendė ją lenkti, nes kelias esą buvo labai gerai matomas ir visiškai tuščias.

Susidūrimas su „Toyota“ buvo staigus, netikėtas – verslininkas tikino dar bandęs stabdyti, sukdamas į dešinę, tačiau nesėkmingai.

J.Valašinas tvirtino daręs viską, ką galėjo, kad išvengtų avarijos.

Pralėkė kaip pro stovinčius

Antro proceso metu liudytojai pakartojo tai, ką buvo sakę anksčiau – jie atkreipė dėmesį, kad „Audi“ vairuotojas elgėsi nesaugiai ir rizikingai.

„Mes važiavome apie 90 kilometrų per valandą, tačiau lenkdamas mus, juodas „Audi Q7“ pralėkė pro mus kaip pro stovinčius, kirsdamas dvigubą ištisinę juostą“, – teisme prisiminė automobilio „Audi 80“ vairuotojas ir pastarojo žmona, kurių automobilį visureigio vairuotojas aplenkė iki susidūrimo vietos likus 300–400 metrų.

Pakartotinai liudijo ir buvęs policininkas A.Puodys.

J.Jankauskienės advokatas Linas Kuprusevičius atkreipė naujienų portalo lrytas.lt dėmesį, jog teismo ekspertai nustatinėjo tik greitį, kuris buvo prieš pat susidūrimą.

„Pagal liudytojų parodymus, „Audi“ vairuotojas dar iki susidūrimo momento dar dukart stabdė – nepriklausomas ekspertas paskaičiavo, jog šio automobilio greitis siekė maždaug 125 kilometrus valandą.

Liudytojai įsidėmėjo šį „Audi“. Vienas žmogus prisiminė, kaip visureigis lenkė jį per dvigubą ištisinę juostą ir toliau nurūko“, – pasakojo L.Kuprusevičius.

Kitam liudininkui iškart po avarijos įstrigo „Audi“ vairuotojo žodžiai – nelaimės vietoje pastarasis pripažino, kad kaltas tik jo greitis.

Ekspertai laikosi savo

Tačiau nepaisant liudytojų parodymų, „Audi“ viršyto greičio, net septynių automobilių kolonos lenkimo, „Toytos“ vairuotojos rodyto kairiojo posūkio ir kitų faktų, paskutinės, šeštos „valdiškos“ ekspertizės metu taip pat buvo pareikšta, kad avariją esą sukėlė ne J.Valašino veiksmai, o J.Jankauskienės manevras.

Ši ekspertizė buvo atlikta teisiant jau „Audi Q7“ vairuotoją.

Portalui lrytas.lt nepavyko surasti savo kaltę mirtinos avarijos byloje neigiančio J.Valašino, nebuvo gauta atsakymų ir į elektroninius laiškus dėl komentarų pateikimo, kurie buvo pateikti J.Valašino advokatui Augustinu Vaičiūnui.

Greitį viršijo net 42 kilometrais

Po mergaitės žūties J.Valašinas toliau vis įkliūdavo policijai viršydamas greitį.

2017 metų vasario 28 dieną ir 2018 metų kovo 31 dieną jis padarė administracinius nusižengimus, viršydamas greitį nuo 10 iki 20 kilometrų per valandą.

2018 metų rugpjūčio 31 dieną verslininkas viršijo greitį 21 km per valandą, o 2019 metų balandžio 11 dieną – 42 km per valandą.

2020 metų balandžio 10-ąją greitis buvo viršytas 23 km, o tų pačių metų spalio 15 dieną – 21 kilometru per valandą.