Žiauriausi Lietuvos žudikai: istorijos, sukrėtusios šalį – jų veidų niekada nepamiršime

Tuo tarpu dar 1588 metais išleistame Trečiajame Lietuvos statute tokiems buvo numatyta žiauriausia bausmė – tėvažudžio kūnas buvo draskomas įkaitintomis replėmis, jie būdavo užsiuvami su gyvuliais į odinį maišą ir paskandinami upėje.

Antanas Varnelis

1971-aisiais Telšių rajone, Dadotkų kaime gimęs Antanas Varnelis turėjo tris brolius ir tris seseris. Tėvų neatsimena, nes buvo dar kūdikis, kai šiems atėmė tėvystės teises. Augo Viešvilės vaikų namuose, mokėsi Gelgaudiškyje.

1992-ųjų gruodis. Lietuvos gyventojai išgąsdinti ir sukelti ant kojų. Visi laikraščiai, radijas, televizija skelbia kraupią žinią – po vienkiemius vaikšto maniakas ir žudo pagyvenusius žmones. Vėliau per televiziją bus rodoma ir laikraščiuose spausdinama jo nuotrauka, smulkiai aprašomos visos šešios įvykdytos žmogžudystės, trys pasikėsinimai nužudyti, trylikametės išprievartavimas, plėšimai.

Tačiau tai bus vėliau, kai jį pagaus. Iki tol pagrindiniai šalies dienraščiai rašo: „Po vienkiemius vaikšto žudikas“, „Šiandien prasidėjo maniako medžioklė“, „Maniakas nesurastas, bet yra žinoma, kad gali klajoti Šiaulių rajone“. Būkite budrūs. Visas aukas jis užmuša kirviu per galvą, visas aukas apiplėšia. Jis nuožmus ir šaltakraujis. Kelmės rajone, nužudęs auką, užvertė ją šiaudais ir dar kelias naktis ant jų miegojo.

Raseinių rajone, vienoje sodyboje, nužudęs dvi senutes ir suradęs šampano, dar keletą dienų gėrė tuose pačiuose namuose“. Kas jis, pirmasis serijinis žudikas, nepriklausomoje Lietuvoje gąsdinęs ne tik vienkiemių gyventojus? Pasak vieno laikraščiuose cituoto policijos komisaro, tai jau ne žmogus, tai – vilkas. Kaip buvo nustatyta žudiko tapatybė? Kaip jis buvo sugautas ir teistas?

Pareigūnų ir liudininkų pasakojimai, prisiminimai ir susidūrimas gyvenime, plačiau skaitykite – Antanas Varnelis – žudikas nekalto vaiko veidu. Antanas Varnelis buvo penktasis iš septynių, kuriems po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo įvykdyta mirties bausmė.

Kazys Jonaitis

Lietuvoje pirmą kartą gandas apie žudiką maniaką pasklido 1992-aisiais. Tąkart buvo išgąsdinti nuošaliuose kaimo vienkiemiuose gyvenę senukai. Įvykdytos šešios kraupios žmogžudystės Šakių, Jurbarko, Telšių, Kelmės, Raseinių rajonuose. Vėliau paaiškėjo, kad visą Lietuvą gąsdino 22-ejų metų amžiaus pagalbinės mokyklos auklėtinis Antanas Varnelis, kuriam vėliau ekspertai nustatė įgimtą silpnaprotystę. Jis buvo nuteistas mirties bausme ir po metų sušaudytas.

Istorijoje apie pirmąjį nepriklausomos Lietuvos žudiką maniaką buvo padėtas taškas. Tačiau po šių nusikaltimų neprabėgus nė dešimčiai metų, 2001-ųjų vasarą, Lietuva vėl buvo šiurpinama panašiomis laikraščių antraštėmis. Tik šį kartą skelbiama, kad maniakas medžioja jaunas, simpatiškas studentiško amžiaus merginas, stabdančias pakeleivingas mašinas.

Tas nežinomasis taip ir buvo vadinamas – „pakelių maniakas“. Pagrindinių šalies dienraščių puslapiuose tuo metu mirgėjo antraštės: „Maniakas keliuose pasėjo mirties baimę“ („Lietuvos rytas“), „Aiškėja, kad merginos sėsdavo į žudiko mašiną ir dingdavo“ („Respublika“). Dingusiųjų nuotraukas spausdino visi laikraščiai. Jas rodė visų televizijos kanalų žinių laidos.

Buvo pranešta, kad visos dingusios merginos stabdė pakeleivingas mašinas Vilniuje, Savanorių prospekte. Pareigūnų ir liudininkų pasakojimai, prisiminimai ir susidūrimas gyvenime, plačiau skaitykite – Kazys Jonaitis. Pakelių maniaku praminto Grigiškių gyventojo istorija.

Vladas Beleckas

Garsaus kunigo ir kolekcininko Ričardo Mikutavičiaus nužudymo organizatorius kaunietis Vladas Beleckas. Kauno kunigas, poetas, kolekcininkas 63 metų R.Mikutavičius buvo nužudytas 1998 metų liepos 1 dieną. Nusikaltėliai iš kunigo buto pavogė įvairių meno vertybių, įvertintų daugiau nei 1,4 mln. eurų.

Tai iš tiesų neeiliniai įvykiai. Viskas, kas susiję su kunigo Ričardo, kaip jį vadino draugai, nužudymu ir jo žudikų byla yra ypatinga: amžiaus byla, amžiaus laidotuvės, amžiaus pabėgimas iš Lietuvos saugumiečių rankų, FTB mokyklų vadovėliuose aptariama operacija kaip Jungtinės Karalystės slaptosios tarnybos kartu su Lietuvos policija ir prokuratūra perėmė Kauno „daktarų“ grupuotės narių bandomus parduoti paveikslus iš kunigo kolekcijos... Tai iš tiesų, anot buvusio generalinio prokuroro Kazio Pėdnyčios, verta Agatos Kristi romano.

2001-aisiais Lietuvos vyriausybė slapčia iš rezervo fondo skyrė 100 000 litų iš kunigo pagrobtų paveikslų gelbėjimo operacijai. Pareigūnų ir liudininkų pasakojimai, prisiminimai ir susidūrimas gyvenime, plačiau skaitykite – kunigo Ričardo Mikutavičiaus nužudymas. Istorija, iš tiesų verta Agathos Christie romano. V.Beleckas triskart veržėsi į laisvę.

Mindaugas Daunoras

Tai, ko gero, labiausiai Lietuvą sukrėtusi tėvažudystė. 1995–tųjų pavasarį buvo pranešta, kad gerai besimokantis abiturientas Biržų rajone, šulinyje prie namo, užbetonavo abu tėvus ir sesutę. Policijai jis pranešė, kad jie dingę be žinios. Tada laikraščiai pavertė jį herojumi, kuriuo Lietuva žavėjosi. Kodėl ryžtamasi tokiam žingsniui?

Visa Mindaugo Daunoro istorija. Sukrečianti šeimos drama. Renkant šios istorijos medžiagą, kaip ir visais atvejais, domintis šio ciklo temomis, norėjau sužinoti, kodėl taip atsitiko, kodėl apskritai taip atsitinka. Tačiau visi surasti atsakymai – ir tie, kurie surašyti byloje, ir tie, kurie buvo nutylėti – vargu ar paaiškins, kodėl įvyko ta šiurpi Kupreliškio tragedija, kurios neužmirš mažiausiai dvi Biržų krašto gyventojų kartos, nes kiekvienas atsakymas vis vien nepaaiškina, tiksliau, neleidžia suprasti, o tuo labiau pateisinti šio nelemto atsitikimo.

Visi mano šnekinti – teisėjai, tyrėjai, kaimynai, Mindaugo mokytojai – visi pripažino: ką besužinotum apie to vaikino elgesį, yra per mažai. Per mažai, kad suprastum. Kad galėtum paaiškinti. Vieno atsakymo į pagrindinį klausimą – kodėl jis taip padarė – nėra. Pareigūnų ir liudininkų pasakojimai, prisiminimai ir susidūrimas gyvenime, plačiau skaitykite – viena tėvažudystės istorija.

Alma Bružaitė

Jonaičių šeimos iš Kelmės rajono, Petrališkės kaimo, tragediją. 2008-aisiais visą Lietuvą sukrėtė žinia, jog du mažamečiai šios penkis vaikus auginusios šeimos vaikai, du broliukai, buvo rasti pasmaugti, plūduriuojantys netoli nuo namų Kražantės upėje. Dar po metų už šį nusikaltimą teismas kalėti iki gyvos galvos nuteisė berniukų mamą Almą Bružaitę, buvusią Jonaitienę.

Tiriant šią bylą pirmą kartą Lietuvoje kartu su psichologais buvo atlikta savo vaikus nužudžiusių tėvų veiksmų analizė, remiantis JAV mokslininkų tyrimais. Juose konstatuota, jog vyras vaikus žudo vienaip – naudodamas daugiau fizinės jėgos, o motinos veiksmų seka kitokia. Buvo analizuojama aplinka, kurioje įtariamoji augo, kaip ji gyveno.

Iš penkių punktų, kurių bent vienas apibūdina motiną žudikę, A.Jonaitienė-Bružaitė atitiko net du. Nelikus abejonių, kad nusikaltimą įvykdė ši moteris, ji buvo sulaikyta po vaikų laidotuvių praėjus dviem paroms ir iš pradžių atkakliai neigė savo kaltę. Moteris prisipažino tik po dviejų dienų, kai buvo nuvesta pas teisėją prašant ją suimti.

Ruslanas Rožkovas

Klaipėdietis Ruslanas Rožkovas 2003 m. užsakė išžudyti šeimą. Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštosios universitetinės mokyklos studentas 19-metis R.Rožkovas užsakė nužudyti visą šeimą — žinomus Klaipėdos advokatus tėvą 49 metų Ruslaną, bendraamžę motiną Liudmilą, vyresniuosius brolius Tachirą ir Rustamą. Kraupų nusikaltimą suplanavęs klaipėdietis paprašė pagalbos dvejais metais jaunesnio kaimyno, žinomo boksininko Artūro Strakšio.

Už tėvų ir brolių išžudymą R.Rožkovas pažadėjo 1,5 milijono litų atlygį. Į kvaišalus įjunkęs klaipėdietis kraupias žudynes planavo apie pusmetį. R.Rožkovas pasiruošimą nusikaltimui kruopščiai aprašė dienoraštyje, kurį atlikdami kratą aptiko pareigūnai. Iš pradžių R.Rožkovas toje pačioje gatvėje gyvenančiam draugui pasiūlė už atlygį nužudyti 4—5 žmones, galiausiai prasitarė, kad trokšta atsikratyti šeimos ir užvaldyti visą turtą.

Klaipėdiečiai iš pradžių planavo iššaudyti šeimos narius, paskui nutarė, kad reikėtų visus keturis užbadyti peiliu. A.Strakšys pirmąjį nužudyti pabandė miegantį advokatą R.Rožkovą. Tačiau užpultasis ir peiliu perrėžta kaklo arterija sugebėjo pašokti iš lovos, pasiekti kambario duris ir riksmu pažadinti namiškius. Pagalbos besišaukiančiam advokatui žudikas smogė peiliu iš viso 28 kartus. Mirtinai sužeisto tėvo riksmo pažadintas T.Rožkovas atbėgo laiptais iš antrojo aukšto ir susigrūmė su žudiku. Šis tėvą ginti bandančiam vaikinui peiliu smogė 17 kartų.

Įkliuvęs boksininkas dar mėgino pasakoti neįtikėtiną istoriją apie norą tapti bebaimiu žudiku — Terminatoriumi, bet galiausiai prisipažino buvęs pasamdytas jaunėlio Rožkovų sūnaus. R.Rožkovą nuteisė kalėti 15 metų, o pasamdytą žudiką įkalino 9 metams, skaitykite plačiau „Tėvažudžių dienoraščiuose – kraupūs planai ir atgaila“.

Anatolijus Kiseliovas

Klaipėdietis 1994 m. nužudė 42 metų Janiną Kadyrovą, 1995 m. – Šilalės rajone gyvenusį 36 metų Sergejų Vaitiškevičių, 1996 m. birželį – 29 metų Vilmą Kriaučiūnienę, o liepą – 37 metų Liubovę Sučiok. Visas savo aukas A.Kiseliovas pasmaugė. Moterys buvo apiplėštos, o kai kurios ir išžagintos.

Nelegaliai savo automobiliu be licencijos dirbdamas taksistu klaipėdietis nusižiūrėdavo auksiniais dirbiniais pasipuošusias ir prabangiai apsirengusias keleives. Nusivežęs į atokesnę vietą A.Kiseliovas moteris pasmaugdavo – tam bagažinėje vežiojosi virvę. Po to apiplėštas ir nužudytas aukas jis užkasdavo užmiestyje esančiame Šernų miške. Auksinius papuošalus nusikaltėlis parduodavo lombarde, o geresnius aukų drabužius, perukus, rankines pasiimdavo. Dalį daiktų veždavo pas uošvę į kaimą Šilalės rajone.

Žiaurūs moterų nužudymai paaiškėjo pareigūnams išnarpliojus Šilalės rajone gyvenusio klaipėdiečio S.Vaitiškevičiaus nužudymą. Jis buvo įkalintas iki gyvos galvos.

Nužudė klasiokę

Visą Lietuvą sukrėtusioje istorijoje, kai septyniolikmetę Nedą nužudė dvi jos bendramokslės, kūną supjaustė gabalais ir išmetė. Tėvai galėjo palaidoti tik mažesnę surasto kūno dalį. 2011 m. liepos 14-ąją V.Vaitiekaitytė ir V.Lietuvninkaitė bendramokslę Nedą R. iš S.Šalkauskio gimnazijos įviliojo į spąstus. Į V.Vaitiekaitytės močiutės butą pasikviesta septyniolikametė mergaitė buvo užpulta iš pasalų, žiauriai sumušta, o galiausiai nužudyta ir supjaustyta. Išniekinto kūno gabalai buvo sudėti į šiukšlėms skirtus maišus ir išmėtyti netoli namų.

Pareigūnus ne kartą klaidinti bandžiusios V.Vaitiekaitytė ir V.Lietuvninkaitė taip ir nepasakė, kur paslėpė palaikus, todėl iki šiol palaidotas ne visas kūnas. Merginos tikina, kad bendramokslę nužudė dėl neva skleistų apkalbų ir bandymo nuvilioti vaikiną. Abi buvo nuteistos kalėti po 20 metų.

Valdas Jankauskas

Visuomenę pašiurpino studentę Justiną Šikšniūtę išžaginęs ir pasmaugęs žudikas Valdas Jankauskas iš Šilutės. Šilutiškis sukrėtė visą Lietuvą, 2014 metų lapkritį žvėriškai nužudęs Klaipėdos universitete studijavusią J.Šikšniūtę.

Mergina pakeleivingu automobiliu nusprendė pasiekti uostamiesčio bendrabutį iš savo senelių namų Saugų gyvenvietėje (Šilutės r.). Veždamas studentę V.Jankauskas ją išprievartavo ir nužudė, o kūną paslėpė Šilutės apylinkėse esančiame Macikų kaime, netoli nuo savo motinos namų. 20 metų įkalintas žudikas būdamas už grotų ėmė rašyti skundus dėl neva prastų sąlygų.

Ievos Strazdauskaitės žudikų gauja

2017 m. 26 metų plungiškę Ievą Strazdauskaitę nužudę 26 metų Karolis Bieliauskas ir 29 metų Leonas Bieliauskas kalėjime praleis likusį gyvenimą, o trečias egzekucijos dalyvis, 27 metų Mantas Bieliauskas, už grotų pasiųstas 19 metų. Sėbrai Ievos automobilį „Audi A7“ išsirinko ją pastebėję degalinėje prie Kauno. Persekiotojai greitkelyje ties Elektrėnais imituodami avariją rėžėsi į jos „Audi“.

K.Bieliauskas savo rankose laikė visas gijas – būtent jis sprendė, kur paslėpti pagrobtą automobilį, kaip jį parduoti. Iš Plungės į Vilnių vykusi mergina buvo vežiojama bagažinėje po įvairias Lietuvos vietoves, o galiausiai nužudyta kastuvo smūgiais į galvą ir užkasta Kėdainių pakraštyje esančiame miške, skaitykite plačiau ČIA.