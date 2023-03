Vilkaviškietis per vėlai suprato, kad mokesčių inspektoriais apsimeta sukčiai

Vilkaviškietis paspaudė visus prisijungimo prie banko duomenis ir pastebėjo, jog iš jo sąskaitos dingo 1070 eurų.

Tik tada vyras suprato, jog pinigus pasisavino sukčiai.

Pareigūnai įspėja, jog pastaruoju metu šis sukčiavimo būdas sparčiai plinta, daugėja nukentėjusiųjų.

Neapdairūs panašių žinučių gavėjai paspaudžia aferistų atsiųstą nuorodą, kuri nukelia į panašų kaip tikrasis VMI puslapį.

Policijos pareigūnai primena, jog reikia būti apdairiems, nes suklastotą VMI puslapį išduoda kelios detalės: originalus puslapis siūlo daugiau prisijungimo būdų per išorines sistemas, be to, sukčių puslapyje neveikia prisijungimas nei su VMI priemonėmis, nei su el.parašu.

Derėtų atkreipti dėmesį į žinučių siuntėjo telefono numerį.

Viena mergina virtualioje erdvėje pasidalijo savo patirtimi: „Gavau tokią SMS iš lenkiško numerio. Per Google sistemą prisijungiau prie VMI ir ten nieko neradau.

Kaip žmonės gali pasitikėti SMS pranešimais, man vis dar nesuvokiama?“.

Kita mergina pastebėjo, jog aferistai mokosi iš savo klaidų.

„Tie sukčpalaikiai turbūt suprato, kad visiems į akis krito tas ne LT numeris SMS'e.

Kaip tik prieš kelias minutes gavau jų SMS neva iš VMI. Numeris neberodomas, o vietoje numerio rašoma tiesiog VMI“, – teigė mergina.