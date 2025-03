Kaune pasieniečiams įkliuvo kontrabandines cigaretes iš vieno automobilio į kitą krovę lietuvis ir estas

Trečiadienio vakarą tikrindami turimą informaciją, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Kauno rajone, šalia automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda esančioje sunkvežimių stovėjimo aikštelėje, sulaikė 50-erių vilnietį ir 58-erių Estijos pilietį.

Vyrai iš automobilio „VW Touran“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais į sunkvežimį „Scania“, priklausantį Estijos įmonei, krovė dėžes cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Toliau tęsdami tyrimą, vilniečio namuose ir garaže pasieniečiai atliko kratas.

Ten jie aptiko 8 596 pakelius cigarečių „Winston Blue“, „Marlboro“, „Minsk Superslims“, „Queen Menthol“, „Minsk Capital QS“ ir „NZ Gold“. Vieni rūkalai buvo be akcizo ženklų, kiti – su baltarusiškomis banderolėmis. Be to, pareigūnai rado ir paėmė 19,8 tūkst. eurų grynaisiais, kurie gali būti gauti iš nelegalios veiklos.

Per operaciją VSAT pareigūnai iš viso sulaikė 11 046 pakelius cigarečių. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – daugiau nei 50 tūkst. eurų.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Lietuvis ir estas atsidūrė laikino sulaikymo kamerose. Po apklausų buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.

Kol vyksta tyrimas, sulaikyti automobiliai, nelegalūs rūkalai ir rasti grynieji pinigai laikinai saugomi viename VSAT padalinių.