Pasieniečių smūgis kontrabandininkams: per naktį perimti 2 dronai bei 11 oro balionų su cigaretėmis, sulaikyti 4 įtariamieji

VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai Šalčininkų rajone, prie pat sienos su Baltarusija, pirmadienį apie 3 val. 40 min. užfiksavo iš gretimos šalies įskrendančią skraidyklę su kroviniu. Purvėnų pasieniečiai žaibiškai panaudojo bepiločių orlaivių užkardymo priemonę ir taip sutrikdė drono skrydį. Šis nukrito ant žemės. Paaiškėjo, kad kontrabandininkai bandė į Lietuvą atgabenti 1 000 pakelių baltarusiškų rūkalų.

Netrukus kitoje Šalčininkų rajono vietoje Purvėnų užkardos pareigūnai fiksavo dar vieną įskrendantį bepilotį. Ėmusis tų pačių veiksmų panaudojant antidroninę įrangą buvo nutupdyta skraidyklė, gabenusi 750 pakelių cigarečių.

Tą pačią naktį pasieniečiai perėmė 11 oro balionų, kuriais irgi bandyta iš Baltarusijos atskraidinti nelegalių rūkalų. Iš viso pasieniečiai sulaikė 15 840 pakelių prie balionų prikabintų baltarusiškų cigarečių. Kaip įprasta, prie visų vienuolikos krovinių buvo pritvirtinti ir GPS siųstuvai. Po keturias balionais gabentas siuntas perimta prie sienos su Baltarusija Varėnos rajone ir Druskininkų savivaldybėje, dvi – Lazdijų, viena – Švenčionių rajonuose.

Apie 20 minučių po vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį į VSAT pareigūnų pasalą prie sienos Varėnos rajone pateko 25-erių vietinė gyventoja ir 36-erių Alytaus rajone gyvenantis vyras. Jie turėjo pasiimti oro balionu atskraidintą cigarečių krovinį.

Pirmadienį apie 3 val. nakties pasaloje prie perimto oro baliono kitoje Varėnos rajono vietoje budėję pasieniečiai sulaikė cigarečių pasiimti atėjusius du vyrus. Tai buvo 27-erių Lazdijų rajono gyventojas ir 29-erių druskininkietis.

Po apklausų sulaikytuosius pasieniečiai paleido įteikę jiems šaukimus atvykti į VSAT Varėnos pasienio rinktinę tolesniems tyrimo veiksmams atlikti.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.

Iš viso šiemet jau perimti 199 oro balionai bei 20 dronų, kuriais iš Baltarusijos skraidinti baltarusiškų rūkalų kroviniai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 54, įtariama, su tokiu oro keliu gabenta kontrabanda susijusius žmones (per visus 2024 m. jų buvo 46).

Pernai buvo perimti 226 oro balionai bei 54 dronai.