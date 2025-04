Vilniaus Pilaitėje su vogtu motoroleriu įkliuvo 15-metis – spruko į mišką, vos tik išgirdo, kad bus pranešta mamai

Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, balandžio 22 d., apie 16 val. 30 min., Vilniuje, Smalinės gatvėje, Kelių policijos skyriaus ekipažas pastebėjo motorolerį be valstybinio numerio ženklų. Transporto priemonę vairavo jaunuolis be apsauginio šalmo, kartu važiavęs keleivis taip pat buvo be šalmo.

Pastebėję policijos automobilį, motorolerio vairuotojas nusuko į miškelį tarp Smalinės ir Taurupės gatvių. Pareigūnai netrukus sustabdė pėsčiųjų taku važiavusį motorolerį. Tuo metu keleivis, pamatęs pareigūnus, išsigando ir pabėgo į mišką.

Paaiškėjo, kad motorolerį vairavo penkiolikmetis (gim. 2009 m.). Paklaustas, iš kur gavo transporto priemonę, nepilnametis nurodė ją pasiėmęs iš draugo.

Aiškinantis įvykio aplinkybes ir informavus jaunuolį, kad bus nuvežtas pas motiną, jis staiga pradėjo bėgti į mišką ir dingo iš pareigūnų akiračio.

Apie įvykį iš karto buvo informuota nepilnamečio motina. Tuo metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojai informavo kelių policijos ekipažą, kad sulaikytas motoroleris „Piaggio“ yra pavogtas iš I.Kanto al., Vilniuje. Nukentėjusysis atpažino savo transporto priemonę.

Policijos pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.

Tai jau ne pirmas atvejis pastaruoju metu Pilaitės rajone, kai su vogtomis transporto priemonėmis pareigūnams įkliuva nepilnamečiai. Kaip Lrytas jau skelbė, kovo 28 d. paryčiais iš autoserviso Pilaitės pakraštyje keli nepilnamečiai pavogė automobilį „Toyota“ ir besivažinėdamas jį sudaužė. Tąkart policija vaikus sulaikė, per avariją didelių nuostolių patyrė niekuo dėti žmonės, tačiau sužalojimų buvo išvengta.

Balandžio 18 d. Vilniaus policijos patruliai Pileitėje po trumpų gaudynių sulaikė trumpalaikės nuomos kompanijos „City Bee“ automobilį, kurio vairuotojas nepanoro vykdyti pareigūnų reikalavimo sustoti. Paaiškėjo, kad automobiliu važinėjosi trys nepilnamečiai.

Netrukus buvo nustatyta, kad automobilį vaikai pavogė.

Apie nepilnamečių išdaigas pareigūnai informavo ir vaiko teisių specialistus.