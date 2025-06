Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 16 val., Naujųjų Gilvyčių kaime per patikrinimą namo kieme ir gyvenamajame name rasti neteisėtai laikomas mažo kalibro graižtvinis šautuvas be identifikacinio numerio, 56 šoviniai, šaunamojo ginklo detalės ir 7 peiliai. peilių.

Neblaivus (2,33 prom.) įtariamasis (gim. 1965 m.) uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu.