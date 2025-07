Šiemet VSAT fiksavo smarkiai išaugusius iš Latvijos gabentų falsifikuotų cigarečių kiekius

Šis kiekis yra daugiau kaip dukart didesnis negu buvo sulaikyta per visus 2024 m.

Toks augimas tiesiogiai susijęs su šiemet fiksuotu dideliu falsifikuotų rūkalų srautu iš Latvijos per ES vidaus sieną.

Kita tendencija – šiemet dar labiau sumažėjo per kontrolės punktus gabentos ir VSAT sulaikytos kontrabandos – ji nuo bendro nelegalių rūkalų kiekio sudarė vos 0,14 proc.

Šiemet sausį – birželį pasieniečiai sulaikė 3 mln. 144 tūkst. 811 į Lietuvą gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių.

Tai net 4,6 karto daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai buvo sulaikyti 682 tūkst. pakelių, ir 2,3 karto daugiau nei per visus 2024 m., per kuriuos pasieniečiai sulaikė 1 mln. 386 tūkst. 714 nelegalių pakelių.

Šiemet VSAT sulaikytų rūkalų vertė siekia 14,4 mln. eurų, o užkardyta žala valstybės biudžetui – 12,9 mln. eurų.

Ženklus pasieniečių sulaikytų cigarečių kiekio padidėjimas šiemet susijęs dideliu falsifikuotų rūkalų srautu iš Latvijos. Jis sudarė net 62,1 proc. visų sulaikytų cigarečių (pernai per pusmetį buvo 17,8 proc.), likusi dalis – iš Baltarusijos.

Iš viso per pusmetį VSAT nustatytė 29 atvejus, kai cigaretės buvo atgabentos iš Latvijos, ir sulaikė 1,95 mln. tokių pakelių.

Tiesa, ši tendencija piką buvo pasiekusi vasarį, per kurį VSAT sulaikė 1 mln. 88 tūkst. vadinamuoju latvišku keliu atgabentų pakelių. Vėliau ji silpo.

Birželį pasieniečiai jau sulaikė tik kiek daugiau nei 9 tūkst. pakelių iš Latvijos gabentų nelegalių rūkalų.

Viena tokio mažėjimo priežasčių gali būti ta, kad Latvijoje praėjusių metų pabaigoje bei šiemet buvo nustatyti ir likviduoti keli nelegalūs tabako „fabrikėliai“.

Sustiprinus valstybės sienos su Baltarusija apsaugą techninėmis priemonėmis bei nemažėjant pigesnių kontrabandinių cigarečių paklausai Lietuvoje, kontrabandos gabentojai buvo priversti transformuoti rūkalų gabenimo iš Baltarusijos būdus.

Dėl to intensyvėjo cigarečių transportavimas per valstybės sieną oru – nustatyta 318 atvejų (2024 m. atitinkamu laikotarpiu – 107), kuomet aptiktos cigaretės buvo gabentos tokiu būdu.

Anksčiau dažniausiai cigarečių gabenimui buvo naudojami dronai, tačiau 2024 m. antroje pusėje ypač išpopuliarėjo oro balionai, ši tendencija laikosi ir šiemet.

Tabako gaminių kainų skirtumas tarp Lietuvos ir Baltarusijos išlieka didelis ir, toliau didinant akcizo tarifus, šis atotrūkis dar labiau augs. Tai kuria palankias prielaidas nelegaliai prekybai, ypač atsižvelgiant į visuomenės toleranciją pigesniems kontrabandiniams rūkalams.

Kontrabandininkams vykdyti neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina. Be to, visame pasienyje su Baltarusija įdiegta VSAT stebėjimo sistema.

Taip pasieniečių pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems.

Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos dažnai būdavo bandoma gabenti per kelių pasienio kontrolės punktus (PKP). 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o 2024 m. kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP.

Kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir geležinkeliu 2023 m. vasario 16 d. uždarius Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną.

Per PKP atgabentų ir pasieniečių sulaikytų rūkalų kiekis krito drastiškai: nuo 1,1 mln. pakelių 2023 m. iki 9 tūkst. pakelių 2024 m. Šis skaičius 2024 m. sudarė 0,7 proc. visų VSAT sulaikytų cigarečių, o 2023 m. siekė net 53,6 proc.

Šiemet šis skaičius krito dar labiau iki visiškai nežymaus – pasieniečiai PKP sulaikė rūkalų, kurie sudaro 0,14 proc. nuo viso VSAT perimto kontrabandinių cigarečių kiekio.

Kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.