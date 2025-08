Girtas Vilniaus rajono ūkininkas važinėjo po pasienio ruožą

Ketvirtadienio naktį tarnybą vykdę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai vietinės reikšmės kelyje ties Tabariškių kaimu (Šalčininkų r.) sustabdė patikrinti motobloką. Pasieniečiams kilo įtarimas, kad žemės ūkio techniką vairavęs vyras gali būti neblaivus. Nuo jo sklido alkoholio tvaikas, kalbėjo nerišliai, judesiai buvo nekoordinuoti.

Apie įvykį pasieniečiai pranešė Šalčininkų policijos komisariatui. Atvykus policijos ekipažui, sulaikyto ūkininko girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju iškvėpimu vyras įpūtė 2,08 promilės, antruoju – 1,94 promilės, o tai atitinka vidutinį girtumo laipsnį.

Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyras pasienio ruože atsidūrė, neturėdamas VSAT išduoto leidimo ir be asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančio dokumento. Už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą įstatyme numatytas įspėjimas arba 40–90 eurų bauda.

Už vairavimą girtam, kai nustatomas 1,51 ir daugiau promilių girtumas, Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė. Sprendimus tokiose bylose priima teismas.

Girtą ūkininką ir jo motobloką išsigabeno policijos pareigūnai, kurie ir tirs įvykio aplinkybes.

Motoblokas – mašina, skirta dirbti žemės ūkio darbus, tarpinė priemonė tarp rankinių įrankių ir žemės ūkio mašinų, tokių kaip traktorius ar kultivatorius.

Motoblokas turi benzininį ar elektrinį variklį, kuris varo priekinę ašį, o įvairūs priedai leidžia atlikti skirtingas žemės ūkio operacijas (arimą, sėją ar pjovimą).