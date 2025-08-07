Girtų šeimos narių konfliktas Anykščiuose: 4 prom. pripūtęs vyras sužalotas peiliu, tris kartus blaivesnis įtariamasis – areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 6 d. apie 13 val. 30 min. Anykščiuose, Kalno g., namo kieme, konflikto metu girtas vyriškis peiliu sužalojo kitą girtą vyrą (gim. 1990 m.).
Policija praneša, nukentėjęs vyriškis atsisakė vykti į ligoninę. Po incdento jam nustatytas 4,02 prom. girtumas.
Girtas įtariamasis (gim. 1952 m.) uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 1,28 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
sužalojimaspeilisAnykščiai
